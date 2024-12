Donald Trump loses appeal against E Jean Carroll sexual abuse verdict

Um tribunal federal de apelações manteve um veredicto de US$ 5 milhões contra Donald Trump por abuso sexual e difamação do escritor da revista E, Jean Carroll, causando um revés legal para o presidente eleito.

Ele painel de três juízes O 2º Tribunal de Apelações do Circuito dos EUA em Manhattan rejeitou os argumentos de Trump para um novo julgamento, decidindo que as evidências incluíam depoimentos de outros acusadores, bem como a infame fita do Access Hollywood que o capturou se gabando de que era normal para ele “agarrar”. [women] pela bucetinha” – foi devidamente admitido.

O veredicto de maio de 2023 considerou Trump responsável por agredir sexualmente Carroll no camarim de uma loja de departamentos de Nova York aproximadamente em 1996, 20 anos antes de ganhar sua primeira presidência, embora o júri não tenha qualificado o caso de estupro. O veredicto incluiu US$ 2,02 milhões por agressão sexual e US$ 2,98 milhões por difamação de Carroll em uma postagem nas redes sociais de outubro de 2022, na qual ele chamou as alegações dela de “farsa”.

O tribunal de apelações disse que o testemunho de duas outras mulheres que acusaram Trump de má conduta sexual – a empresária Jessica Leeds e a ex-redatora da revista People Natasha Stoynoff – ajudou a estabelecer “um padrão de conduta repetido e idiossincrático” que estava alinhado com as acusações de Carroll.

“As declarações do Sr. [Access Hollywood] “A fita, juntamente com o depoimento da Sra. Leeds e da Sra. Stoynoff, estabelece um padrão de conduta repetido e idiossincrático consistente com o que a Sra.

Numa declaração ao Guardian, a advogada de Carroll, Roberta Kaplan, disse: “Tanto E. Jean Carroll como eu estamos satisfeitos com a decisão de hoje. Agradecemos ao Segundo Circuito pela consideração cuidadosa dos argumentos das partes.”

A decisão segue um veredicto separado de difamação de US$ 83,3 milhões que Carroll ganhou contra Trump em janeiro por negar suas acusações em 2019. Trump está apelando desse veredicto.

Trump negou consistentemente todas as acusações, afirmando que nunca conheceu Carroll e que ela era “não é meu tipo”.

Espera-se que o caso continue mesmo depois de Trump assumir sua segunda presidência em 20 de janeiro de 2025, como o A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu por unanimidade em 1997 que os presidentes em exercício não têm imunidade de litígio civil por ações anteriores às suas funções oficiais.