DoubleTree by Hilton to open in Chandigarh in 2025

Hilton anunciou a assinatura de seu primeiro hotel DoubleTree by Hilton na região da Grande Chandigarh, com o próximo DoubleTree by Hilton Chandigarh Kakrali. Esta nova adição fortalece ainda mais a presença da Hilton no norte da Índia e será o primeiro hotel da marca na área a oferecer instalações abrangentes para banquetes, atendendo à crescente demanda por casamentos e eventos MICE (Reuniões, Incentivos, Conferências e Exposições) da região. .

O hotel, com inauguração prevista para 2025, está sendo desenvolvido em associação com a Mubarakpur Farming Company e está estrategicamente localizado em Kakrali, a 15 minutos de carro do Panchkula IT Park e a 25 minutos do Chandigarh IT Park. Esta área é conhecida pelo seu elevado rendimento per capita, desenvolvimento urbano planeado e proximidade de estações de montanha populares como Shimla, Kufri e Kasauli, tornando-a num destino chave tanto para quem viaja a lazer como a negócios.

Zubin Saxena, vice-presidente sênior e chefe regional do Sul da Ásia da Hilton, disse: “A assinatura do DoubleTree by Hilton Chandigarh Kakrali é um momento crucial em nossa estratégia de crescimento para o norte da Índia. “Isto marca a nossa entrada na dinâmica região de três cidades de Chandigarh, Mohali e Panchkula, que tem registado um crescimento significativo tanto no comércio como no turismo.” Ele acrescentou: “Com amplas instalações para banquetes e design em estilo resort, esta propriedade está posicionada de forma única para atender à demanda da região por casamentos, lazer e viagens corporativas”.

O hotel contará com mais de 7.500 pés quadrados de espaços versáteis para reuniões e eventos, quartos contemporâneos, cabines e suítes espaçosas. Além disso, oferecerá uma variedade de comodidades, incluindo piscina interna e externa, spa, academia e sala de atividades infantil dedicada.

A Mubarakpur Farming Company disse: “A área das três cidades de Chandigarh está se tornando um centro de negócios e casamentos. Com os padrões de hospitalidade de classe mundial do Hilton e o design em estilo resort do hotel, estamos confiantes de que esta propriedade atenderá à crescente demanda tanto de viajantes de lazer quanto de MICE.”

O portfólio da Hilton no Sul da Ásia inclui agora 56 hotéis, com 11 propriedades DoubleTree by Hilton atualmente em operação e oito adicionais em preparação, ressaltando a crescente influência da marca na região.