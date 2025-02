DreamFolks reports 14.5 pc revenue growth in 9M FY25, expanding global presence

Os Serviços da Dreamfolks, o mais alto agregador de viagens e estilo de vida da Índia, anunciaram seus resultados financeiros para o terceiro trimestre e nove meses que terminou em 31 de dezembro de 2024. A empresa alcançou uma renda de INR 3.401 milhões para Q3FY25, marcando 11,5 % do ano depois do ano até o ano. crescimento do ano. Durante o período de nove meses, os Dreamfolks tiveram um aumento robusto de 14,5 % em renda em comparação com o mesmo período do ano fiscal de 2014, promovido por um forte desempenho no tráfego aéreo e segmentos de cartão de crédito.

Liberatha Kallat, presidente e diretora administrativa da Dreamfolks, destacou as iniciativas estratégicas da empresa: “Durante os primeiros nove meses de 2000, o crescimento do tráfego aéreo e os cartões de crédito aumentaram 6,7 % e 13,7 %, respectivamente. Nosso crescimento geral de renda excedeu as expectativas do A indústria excedeu as expectativas do setor, em grande parte devido à incorporação de novos clientes.

A base de clientes da empresa expandiu -se significativamente, com 13 novos clientes comerciais, incluindo Makemytrip e TBO, ingressando durante o trimestre. Além disso, vários novos clientes bancários fizeram a transição dos concorrentes, sublinhando a forte qualidade do serviço Dreamfolks. A contribuição das receitas dos serviços além das salas do aeroporto indiano cresceu para 6,9 % em 9mFy25, em comparação com 5,2 % em 9mFy24, o que reflete o sucesso da estratégia de diversificação da empresa.

Durante o trimestre, a Dreamfolks introduziu vários novos serviços, como bagagem e envoltório de café em shopping centers. Além disso, a empresa expandiu sua rede National Hall com dois novos quartos nos aeroportos Ayodhya e Goa Dabolim, que leva o total de 76 quartos. Internacionalmente, a Dreamfolks adicionou 16 quartos globais e 18 novos pontos de venda de alimentos e bebidas no Oriente Médio, estendendo ainda mais seu alcance a mais de 380 terminais no aeroporto em todo o mundo.

A abordagem estratégica da empresa na diversificação, crescimento do cliente e expansão global continua a impulsionar seu sucesso. “Estamos construindo um negócio que estabeleça novos pontos de referência no setor, com um compromisso com o crescimento sustentado e a satisfação do cliente”, acrescentou Kallat.