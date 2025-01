DreamSetGo sees 2x growth in sports travel bookings

DreamSetGo, a principal plataforma de viagens e experiências esportivas da Índia, alcançou um marco impressionante em 2024, facilitando as viagens de mais de 15.000 fãs de esportes indianos em mais de 30 eventos esportivos globais. Este sucesso representa um notável crescimento duplo nas reservas em comparação com o ano anterior, sublinhando o apetite crescente da Índia por experiências de viagens desportivas premium e personalizadas. A DreamSetGo atendeu entusiastas de esportes em mais de 50 cidades, marcando um aumento significativo na demanda tanto das cidades de Nível I quanto de Nível II.

“2024 foi um ano decisivo para o turismo esportivo e o DreamSetGo na Índia. Das Olimpíadas de Paris aos thrillers IND vs. PAK, vimos fãs indianos desfrutarem de experiências únicas e luxuosas de viagens esportivas como nunca antes. Olhando para o futuro, 2025 promete oportunidades ainda maiores com eventos marcantes como o Troféu dos Campeões, o IPL e a Copa do Mundo FIFA de 2026. Continuamos comprometidos em redefinir o turismo esportivo, oferecendo aos fãs experiências exclusivas e imersivas que vão além do simples jogo”, disse Monish. Shah, cofundador e CEO da DreamSetGo.

A DreamSetGo facilitou viagens para eventos importantes como as Olimpíadas de Paris, a Copa do Mundo T20 Masculina da ICC, Wimbledon, a Fórmula 1 e a Premier League, com a maior demanda vindo de confrontos icônicos como IND vs. PAK. Mais de 2.500 torcedores viajaram para as Olimpíadas de Paris e aproveitaram pacotes exclusivos que incluíam ingressos, hospitalidade e oportunidades de encontro com atletas.

Em 2024, destinos como França, Estados Unidos e Reino Unido eram populares entre os viajantes indianos. Enquanto cidades de Nível I, como Mumbai e Delhi, lideraram as reservas, cidades de Nível II, incluindo Jaipur e Ahmedabad, demonstraram interesse crescente, refletindo o crescente poder de compra regional. As viagens personalizadas continuaram a dominar, com 80% dos viajantes optando por pacotes personalizados. O ano também registou um aumento na participação feminina e uma expansão notável no interesse em desportos além do críquete, como futebol, ténis e Fórmula 1.

Olhando para 2025, a DreamSetGo espera um crescimento contínuo, impulsionado pelos próximos eventos importantes, como o Troféu dos Campeões, o England Tour of India e as experiências da Copa do Mundo FIFA de 2026 e itinerários personalizados da marca. as novas demandas do mercado de turismo esportivo indiano.