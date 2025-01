Driver of Tesla Cybertruck in Las Vegas blast identified as US army veteran

O motorista do Tesla Cybertruck que pegou fogo e explodiu em Las Vegas em frente a um dos hotéis do império empresarial de Donald Trump foi identificado como o soldado Matthew Livelsberger, membro ativo ou veterano do Exército dos EUA, de Colorado Springs, Colorado. .

Livelsberger, 37, morreu na explosão, enquanto sete transeuntes ficaram feridos. O veterano militar, identificado pelo Departamento de Denver SOLDADO e KTNV De acordo com relatos da mídia, ele estava ao volante do caminhão elétrico, que os investigadores logo descobriram que estava cheio de morteiros tipo fogos de artifício, combustível de acampamento e botijões de gás quando explodiu na manhã de quarta-feira.

Fontes policiais confirmaram à mídia local que o veículo elétrico foi alugado no Turo, o serviço de compartilhamento de carros que também foi usado no ataque em Nova Orleans no mesmo dia. Lá, o suspeito Shamsud-Din Jabbar usou o aplicativo Turo para alugar uma picape Ford elétrica usada naquele ataque nas primeiras horas do dia de Ano Novo, que matou 15 pessoas e feriu dezenas de outras.

Estação de notícias Denver 7 Na quinta-feira, ele citou fontes policiais de que Livelsberger e Jabbar serviram na mesma base militar, uma possível conexão que os militares dos EUA não confirmaram de forma independente ao The Guardian.

Repórter do Pentágono da CNN acima mencionado Várias autoridades dos EUA disseram que Livelsberger foi descrito anteriormente como um veterano militar, mas na manhã de quinta-feira ele foi relatado como um sargento de operações das forças especiais em serviço ativo que estava de licença da Alemanha, onde servia no 10º SFG, de acordo com vários. meios de comunicação, incluindo a CNN, citando vários funcionários anônimos dos EUA.

As autoridades estavam investigando a ligação como uma possível conexão entre os dois ataques do Dia de Ano Novo, disseram essas fontes ao canal.

O FBI está conduzindo operações e buscas em Colorado Springs, Colorado, em conexão com a explosão do Cybertruck. Fontes disseram à ABC News, com a assistência do Departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos (ATF). Os investigadores estão seguindo pistas em pelo menos quatro estados e no exterior, disseram fontes.

Num discurso nacional na quarta-feira, Joe Biden disse que as investigações em curso sobre o ataque em Nova Orleães eram “fluidas”. O presidente acrescentou que as autoridades policiais estavam investigando se o ataque na Bourbon Street estava relacionado à explosão do veículo Tesla em Las Vegas.

Imagens mostram Tesla cheio de fogos de artifício e botijões de gás do lado de fora do hotel Trump – vídeo

Ainda não foi descoberta tal ligação, disse Biden, e prometeu manter os americanos informados “contemporaneamente” à medida que a investigação avança.

Livelsberger serviu por mais de 19 anos nas forças armadas, 18 dos quais em forças especiais, de acordo com seu perfil no LinkedIn. Seu cargo mais recente foi como gerente de sistemas remotos e autônomos, onde estava há apenas três meses.

Jabbar alistou-se no Exército em março de 2007, trabalhando tanto em recursos humanos como em tecnologia da informação, e foi destacado para o Afeganistão de fevereiro de 2009 a janeiro de 2010, sendo depois transferido para a Reserva do Exército dos EUA em 2015. Serviu até julho de 2020 e deixou o Exército. com a patente de sargento-mor.

O Trump Hotel não foi danificado pela explosão. O fundador da Tesla, Elon Musk, postou mais tarde no X que “idiotas malvados escolheram o veículo errado para um ataque terrorista. O Cybertruck realmente conteve a explosão e a direcionou para cima. “Nem mesmo as portas de vidro do saguão foram quebradas.”

Endereços de Colorado Springs ligados a Livelsberger foram vigiados e depois invadidos por agentes do FBI na quarta-feira.

Kevin McMahill, xerife do Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas, confirmou em entrevista coletiva que o caminhão usado no ataque foi alugado de Turo, no Colorado, e levado para Nevada.

McMahill disse que os investigadores conseguiram rastrear a viagem do caminhão do Colorado a Las Vegas quando o motorista parou em estações de recarga ao longo do trajeto e que o caminhão ficou na frente do hotel por 15 a 20 segundos antes de explodir.

O xerife disse que Musk ajudou na investigação destravando o caminhão depois que ele travou automaticamente durante a explosão e fornecendo aos investigadores vídeos do suspeito em estações de carregamento ao longo de seu percurso de 800 milhas.

McMahill também abordou as questões políticas que pairavam sobre o incidente de Las Vegas. “É um caminhão Tesla. E sabemos que Elon Musk está a trabalhar com o presidente eleito Trump. E é a Trump Tower. Então, obviamente, há coisas com que se preocupar”, disse ele.

Um porta-voz da Turo disse em comunicado: “Estamos colaborando ativamente com as autoridades policiais enquanto investigam ambos os incidentes. “Não acreditamos que nenhum dos inquilinos envolvidos nos ataques de Las Vegas e Nova Orleans tivesse antecedentes criminais que os pudessem identificar como uma ameaça à segurança.”

Musk disse quarta-feira à tarde em “Toda a telemetria do veículo foi positiva no momento da explosão.”

Em uma postagem anterior na plataforma, após participar de uma festa de Ano Novo no resort de Trump em Mar-a-Lago, Musk disse: “Toda a equipe sênior da Tesla está investigando este assunto neste momento. “Nunca vimos nada assim.”