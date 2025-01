Dubai records 437 successful bids for global business events in 2024

O Dubai consolidou a sua posição como a melhor escolha para conferências, congressos, reuniões corporativas e incentivos internacionais de alto nível em 2024, com a cidade a garantir a oportunidade de acolher um número recorde de 437 eventos numa variedade de setores e profissões.

Desenvolvido pela Dubai Business Events (DBE), o escritório oficial de convenções da cidade e parte do Departamento de Economia e Turismo de Dubai, isso marcou um aumento anual de 20% no número de ofertas de sucesso, elevando ainda mais o status de Dubai. como um Centro de Eventos globalmente competitivo, impulsionado pela inovação, desenvolvimento de infra-estruturas e crescente influência económica global.

Estima-se que os eventos capturados em 2024 atraiam cerca de 210.731 delegados ao Dubai nos próximos anos, impactando diretamente os eventos da cidade, os ecossistemas de viagens e turismo, e trazendo talentos e conhecimentos de todo o mundo para desfrutar da plataforma que o Dubai oferece. troca de conhecimento, desenvolvimento profissional e networking.

O sucesso da cidade, impulsionado por esforços de colaboração entre os sectores público e privado, sublinha o apelo incansável do Dubai como um destino MICE global, acessível, seguro e acolhedor, o que por sua vez alimenta o crescimento económico mais amplo do Dubai ao atrair mais visitantes, posicionando o Dubai na arena do eventos de negócios globais e lançando luz sobre sua próspera economia do conhecimento. Além disso, consolida o importante papel que os eventos empresariais desempenham na consecução do objectivo D33 da Agenda Económica do Dubai de consolidar a posição do Dubai como uma cidade líder mundial em negócios e lazer.

Ahmed Al Khaja, CEO dos Festivais e Estabelecimentos de Retalho do Dubai, afirmou: “Guiados pela visão dos líderes da nossa cidade, os eventos empresariais continuam a desempenhar um papel vital na promoção do turismo no Dubai e no apoio às suas prioridades económicas mais amplas. O aumento saudável de ofertas de sucesso em 2024 é mais uma prova da crescente proeminência do Dubai como um destino que oferece não só infra-estruturas e capacidades para eventos de negócios de classe mundial, mas também oferece experiências memoráveis ​​e incomparáveis ​​para todos. os organizadores e delegados.

Além disso, destaca o estatuto do Dubai como um centro de conhecimento, com associações e empresas que beneficiam da experiência e inovação da cidade e também contribuem para o seu desenvolvimento contínuo.

“Para aproveitar esta dinâmica, estamos a colaborar com todas as partes interessadas, parceiros de confiança e prestadores de serviços para elevar a posição do Dubai como líder no cenário competitivo de eventos empresariais, com o objectivo de alcançar um crescimento económico sustentável, em linha com a “Agenda Económica do Dubai, D33. Esperamos aproveitar o poder da oportunidade para criar um maior impacto para o benefício de todos e demonstrar o que distingue o Dubai para um público global.”

Entre as vitórias notáveis ​​do ano passado estavam o Congresso Mundial de Neurocirurgia da WFNS 2025, com 4.000 delegados; a Cúpula de Cidades e Prefeitos da Ásia-Pacífico de 2025, com 1.200 delegados; a Conferência Pan-Árabe de Radiologia de 2025, com 1.500 delegados; o Simpósio Global sobre Pesquisa em Sistemas de Saúde de 2026, com 3.000 delegados; a FIP World Stamp Exhibition 2026, com 1.000 delegados; e a Assembleia Científica de 2028 e eventos associados do Comitê de Pesquisa Espacial, com 3.000 delegados.

Dubai também garantiu licitações de prestígio para eventos corporativos e de incentivo em 2024, incluindo o Oppo Guangdong Incentive 2025, com 4.000 delegados; o Loyal Connect Global 2025, com 3.000 delegados; a Conferência Global de Logística GLA 2025, com 1.500 delegados; o Rally Global Forever Living 2026, com 12.000 delegados; o Emerson Exchange 2026, com 2.500 delegados; e o Incentivo Herbalife China 2026, com 1.200 delegados.

Para apoiar ainda mais o cenário crescente de eventos empresariais do Dubai e no âmbito do seu mandato estratégico, a DBE envolveu-se com reuniões com profissionais da indústria de todo o mundo em feiras comerciais como IMEX Frankfurt, The Meetings Show, IBTM World e IMEX America, bem como através de um evento em todo o ano. cronograma de missões comerciais, missões de estudo e inspeções de construção.

Outras iniciativas importantes incluíram o Programa de Embaixadores do Congresso Al Safeer, que envolveu especialistas locais no assunto e membros de diversas áreas profissionais para garantir mais eventos e receber mais delegados na cidade nos próximos anos, bem como parcerias com os principais organismos da indústria. incluindo a BestCities Global Alliance, a Associação Internacional de Organizadores Profissionais de Congressos (IAPCO), a Associação Profissional de Gestão de Convenções (PCMA) e a Associação Internacional de Congressos e Convenções (ICCA).

Este excelente desempenho segue-se aos principais marcos alcançados em 2024, incluindo a classificação da ICCA no Dubai como a principal cidade do Médio Oriente pelo número de reuniões da associação organizadas, e eventos que a coroaram como número um nos seus “Principais Destinos de Reunião” no Médio Oriente e em África.