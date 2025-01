Dubai welcomes 16.79 million visitors in 2024 with 9% increase

O setor do turismo do Dubai registou um impulso significativo em 2024, com a cidade a receber 16,79 milhões de visitantes durante a noite entre janeiro e novembro. Isto representa um aumento de 9 por cento em comparação com os 15,37 milhões de turistas no mesmo período de 2023.

Só em Novembro foram registados 1,83 milhões de visitantes, contribuindo para uma afluência constante ao longo do ano.

Os dados divulgados num relatório do conselho de turismo destacam o apelo sustentado do Dubai como centro turístico global e sublinham a trajectória de crescimento constante da cidade no sector das viagens.

A Europa Ocidental continuou a ser a principal fonte de visitantes, representando 20 por cento do total, com 3,3 milhões de turistas. O Sul da Ásia seguiu de perto com 17% da quota de mercado, ou 2,86 milhões de turistas, enquanto os países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) contribuíram com 15%.

A Comunidade de Estados Independentes (CEI) e a Europa Oriental atraíram 14 por cento, e as regiões do Médio Oriente e Norte de África (MENA) enviaram 12 por cento do total de visitantes. Além disso, o Nordeste e o Sudeste Asiático representaram 10% do número de visitantes, com 1,62 milhões de pessoas. As Américas, África e Austrália representaram participações menores de 7 por cento, 5 por cento e 2 por cento, respectivamente.

O crescente número de turistas internacionais tem-se reflectido no crescimento do sector hoteleiro do Dubai. Em novembro de 2024, o inventário hoteleiro da cidade havia se expandido para 153.390 quartos em 828 propriedades, acima dos 149.685 quartos em 820 propriedades no ano anterior.

Esta expansão foi acompanhada por um aumento de 3 por cento nas reservas hoteleiras, que atingiram 39,19 milhões nos primeiros onze meses de 2024, face a 38,01 milhões no mesmo período de 2023. A duração média da estadia foi de 3,6 noites, indicando uma procura constante. para visitas mais longas.

O sector da hospitalidade continua a ser um contribuidor chave para o sucesso do turismo no Dubai. O número total de quartos de hotéis de 5 estrelas atingiu 53.977, representando 35 por cento da capacidade hoteleira da cidade, enquanto as propriedades de 4 estrelas ofereceram 43.345 quartos. O setor médio, composto por hotéis de 1 a 3 estrelas, contava com 29.701 quartos. Além disso, apartamentos de hotéis de luxo e médio foram combinados para 26.367 quartos em 188 propriedades. O desempenho financeiro da indústria hoteleira também registou um crescimento positivo. A tarifa diária média (ADR) para quartos de hotel aumentou 2 por cento, atingindo AED 520, acima dos AED 510 em 2023. Além disso, a receita por quarto disponível (RevPAR) aumentou 3 por cento, atingindo 405 AED em comparação com AED 394. no ano anterior.

O crescimento do turismo no Dubai pode ser atribuído ao seu papel como um importante centro de viagens global, com diversas ofertas para visitantes internacionais. O aumento constante no número de visitantes é visto como uma prova da capacidade da cidade de se adaptar e atender às novas demandas dos viajantes de todo o mundo, especialmente à medida que o cenário turístico continua a evoluir. Os dados servem como um indicador encorajador do sucesso contínuo do Dubai no mercado turístico internacional.