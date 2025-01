O Comitê de Turismo da cidade de Moscou está intensificando seus esforços para fortalecer os vínculos com o turismo emissor da Índia, com atenção especial nas reuniões, incentivos, conferências e exposições (ratos). O Urban Destination quer continuar consolidando sua posição como o principal destino para o turismo de lazer e negócios, e a Índia se tornou um parceiro estratégico nesse crescimento.

Desde 2020, a Índia está entre os principais países que não pertencem ao CEI que enviam turistas para Moscou, e essa tendência continuará até 2024. Na primeira metade de 2024, houve um aumento de 1,5 vezes nos viajantes indianos para Moscou em comparação com o Mesmo período em 2023, totalizando 28.500 visitantes. Esse aumento é muito atribuído à introdução do sistema de visto eletrônico em agosto de 2023, o que facilitou significativamente as viagens para os detentores de passaportes indianos e contribuiu para o aumento dos ratos de trânsito para a Rússia.

Evgeny Kozlov, primeiro vice -diretor do prefeito e escritório de Moscou do governo e presidente do Comitê de Turismo da cidade de Moscou, comentou: “Embora a maioria dos turistas visite Moscou para fins culturais, educacionais e de entretenimento, a cidade também se concentrou no Expansão do turismo de negócios, que agora contribui significativamente para a economia local. Espera -se que até 2030 o número de turistas estrangeiros atinja 6 milhões, principalmente dos países da CEI, da Ásia e do Pacífico, da Índia, do Oriente Médio e de outras partes do mundo ”.

Para melhorar ainda mais sua presença, Moscou participará da Exposição Internacional de Turismo da OTM em Mumbai de 30 de janeiro a 1 de fevereiro de 2025, onde mostrará sua oferta no turismo cultural, de lazer e negócios. Antes da exposição, uma missão comercial em Moscou em 28 de janeiro reunirá os principais representantes do turismo em Moscou e cerca de 80 operadores turísticos e partes interessadas da indústria indiana. Uma recepção oferecida pelo Comitê de Turismo da cidade de Moscou em 29 de janeiro também contará com autoridades de alto índice, incluindo Ivan Fetisov, cônsul geral da Federação Russa em Mumbai, e Victor Gorelykh, diretor da Casa Russa de Mumbai.

O Comitê de Turismo da cidade de Moscou considera a Índia como um mercado prioritário e organiza periodicamente eventos e implementa projetos destinados a atrair turistas da região: lazer e ratos.