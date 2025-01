Each year I insist we visit the same beach. Repetition tricks the mind into thinking a thing will last forever

EVocê nunca nada duas vezes no mesmo rio. Mas você pode entrar no mesmo oceano, ou assim parece, todo mês de janeiro, quando nadamos pela primeira vez: abaixando a cabeça sob uma onda para sentir a onda de frio e a picada do sal, tremendo como cães quando emergimos, limpos e claros. do ano que acabou de passar.

Quando eu era criança, era Phillip Island: uma barraca de lona verde no quintal do meu avô; uma prancha de espuma descascada raspando em minha pele enquanto eu estava deitado nela, simplesmente flutuando no canal entre a ilha e o continente, sem nunca ousar mergulhar nas ondas. Era a fumaça acre dos mosquitos e a textura oleosa dos flocos maltratados da loja de peixe e batatas fritas. Chuveiros sob o suporte do tanque; o sol queimando nossa pele até ela descascar.

Agora, para meu filho, é Point Roadknight Beach, Anglesea, Victoria: a ampla extensão de praia na maré baixa, repleta de piscinas rasas quentes que chegam até os tornozelos; a areia quente esfria sob os pés à medida que a pista de retorno entra na faixa de árvores entre a praia e o estacionamento; uma ampla e plana plataforma de rocha que se projeta além da ponta, aparecendo e desaparecendo sob lençóis de água espumosa.

Não havia tenda de lona para ele; em vez disso, uma sucessão de casas de praia alugadas, remarcadas na altura em que partimos (ou, uma após a outra, vendidas a preços cada vez mais proibitivos, encontradas numa procura desesperada online por um lugar no lado “direito” da Great Ocean Road). Você também não vai descascar a pele graças aos protetores contra erupção cutânea de mangas compridas e às tendas com sombra. Mas sempre a mesma praia, a mesma rotina, as mesmas tentativas tímidas de fazer algo hoje, recorrendo a caminhadas, leitura e comida para viagem… de novo.

A confusão daqueles sete dias em qualquer semana de janeiro parece a ver; uma confusão de detalhes e datas que se transforma na confusão de anos juntos, criando a sensação geral de um único verão que se desenrola ao longo da infância. É assim que Phillip Island se sente na minha memória: como se, todos os anos, uma porta se abrisse e passássemos por ela para um lugar onde os pais estavam sempre presentes, o sol estava sempre brilhando, e vestir-se significava vestir uma camiseta . Como se aquele lugar fosse eterno, sempre presente, e bastasse decidir visitá-lo; como se mesmo agora pudéssemos fazer isso.

Terminou quando meu avô morreu. A casa deles foi vendida e parte do dinheiro foi destinada às únicas férias no exterior da minha infância: duas semanas em uma caravana na Nova Zelândia, onde nós, crianças, discutíamos e nos esmurrávamos e eu lia livros e me recusava a olhar para as montanhas. Eu tinha talvez 11 ou 12 anos, então talvez logo tivesse perdido o interesse pelas férias em família na praia. Talvez tenha sido esse final abrupto que fixou a ilha na minha memória, transformando-a num dia de verão contínuo, passando como um filme num projetor doméstico no fundo da minha mente.

Essas lembranças, eu sei, são a razão pela qual adoro a ideia de voltar sempre a um único lugar; É por isso que insisto na mesma praia, ano após ano. Quero dar aos meus filhos aquela familiaridade e repetição que enganam a mente humana fazendo-a pensar que algo durará para sempre. Parte de mim espera que meu filho mais velho, um homem muito jovem, que agora não iria à praia nem que fosse pago, tenha um canto da alma onde as ondas refratam na areia amarela, os caranguejos são milagres e o sorvete antes. O jantar não só é permitido, mas incentivado.

Seu irmão mais novo ainda adora, e ele é jovem o suficiente para não saber que as coisas vão mudar: que os adultos que se movem ao seu redor como tantas constelações no céu de uma noite de verão nem sempre estarão lá; que haverá muitos dias que não serão bons.

pular a promoção do boletim informativo Inscreva-se para Cinco ótimas leituras Cada semana, nossos editores selecionam cinco das leituras mais interessantes, divertidas e atenciosas publicadas pelo Guardian Australia e por nossos colegas internacionais. Inscreva-se para recebê-lo em sua caixa de entrada todos os sábados de manhã Aviso de privacidade: Os boletins informativos podem conter informações sobre instituições de caridade, anúncios online e conteúdo financiado por terceiros. Para mais informações consulte nossa Política de Privacidade. Usamos o Google reCaptcha para proteger nosso site e o Google política de Privacidade e Termos de serviço aplicar. após a promoção do boletim informativo

Então voltamos e voltamos, na esperança de construir para ele uma paisagem interior, além de uma porta que a memória pode abrir a qualquer momento: um lugar onde todos estão juntos, não falta nada e a essência da vida é o sol na pele, o vento na água. e o momento em que ele mergulha, com calor e cansaço, da terra seca para a água elementar.