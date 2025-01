EaseMyTrip launches 'EasyVijay' to tap battlefield tourism in India

A empresa de viagens online EaseMyTrip lançou o EasyVijay, uma nova iniciativa que oferece experiências imersivas de turismo no campo de batalha, permitindo aos viajantes explorar locais históricos de batalha tanto física quanto virtualmente. Lançado em 26 de janeiro de 2025, coincidindo com o Dia da República, o EasyVijay oferece aos viajantes uma oportunidade única de entrar na história, explorando campos de batalha icônicos na Índia e no exterior.

EasyVijay combina história e viagens, proporcionando experiências imersivas que vão além das visitas tradicionais ao local. O programa oferece tours selecionados com narrações guiadas, interações exclusivas com veteranos e especialistas em defesa e insights aprofundados sobre eventos militares significativos. Ele foi projetado para entusiastas da história, fãs de estratégia militar e interessados ​​em aprender sobre o legado de bravura e sacrifício da Índia.

A iniciativa apresenta uma experiência dupla, com pacotes de viagens físicas para campos de batalha históricos e passeios virtuais pelos campos de batalha com tecnologia VR e AR. Os viajantes podem percorrer esses locais lendários ou experimentar recriações digitais realistas de batalhas históricas de qualquer lugar do mundo. O uso da personalização baseada em IA garante que os itinerários sejam adaptados aos interesses de cada viajante, aumentando o envolvimento com narrativas interativas e relatos detalhados das batalhas que moldaram a história.

Além disso, a EasyVijay organiza eventos gastronômicos exclusivos onde os viajantes podem conhecer veteranos de guerra, estrategistas militares e historiadores, proporcionando oportunidades de aprender em primeira mão sobre as batalhas que definiram as nações. Essas interações permitem que os participantes estabeleçam uma conexão mais profunda com a história, tornando suas experiências tanto educacionais quanto emocionalmente ressonantes. Comentando sobre a nova iniciativa, Rikant Pittie, CEO e cofundador da EaseMyTrip, mencionou: “EasyVijay reflete nossa missão de criar experiências de viagem transformadoras. . “Através desta iniciativa, pretendemos dar vida à história, permitindo que os nossos clientes se conectem emocional e intelectualmente com a coragem e a estratégia por trás destes importantes eventos.”