EaseMyTrip Q3 FY25 results: Profit surges 30% as diversification strategy pays off

O easemytrip.com, uma das principais plataformas de tecnologia de viagens on -line da Índia, anunciou resultados financeiros impressionantes para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2015, mostrando um crescimento sustentado nos principais segmentos comerciais. A Companhia relatou uma receita das operações de INR 1.506 milhões, com o EBITDA chegando em 510,4 milhões, o que reflete uma margem de 33,2 % e um crescimento de 21 % do trimestre em relação ao trimestre (QOQ). Os lucros após o imposto (PAT) foram de 336,4 milhões de INR, marcando um aumento de 30 % no QOQ e uma margem de 21,9 %.

Chave de desempenho proeminente do EF25 Q3:

– Renda de reserva bruta (GBR): INR 21.489 milhões, impulsionada por um forte desempenho em segmentos não -ar.

-Revas de noites de hotel: 2,5 lakhs, um aumento de 172 % no ano -ano (interanual), contribuindo para 11,1 % para a GBR.

– Trem, ônibus e outras reservas: 3,6 lakhs, um crescimento interanual de 32 %, contribuindo com 2,1 % para a GBR.

-Operações de Dubai: A GBR aumentou para INR 1.705 milhões, um aumento de 227 % no ano -destacando a expansão internacional bem -sucedida da empresa.

Durante os nove meses que terminam em 31 de dezembro de 2024, o EasemyTrip alcançou uma renda das operações de INR 4.478 milhões, com EBITDA para INR 1.439 milhões (31,3 % de margem) e PAT em INR 920 milhões (margem de 20 %). A receita bruta de reserva para 9mFy25 ficou em 64.990 milhões de INR, o que sublinha a trajetória de crescimento consistente da empresa.

O Easemytrip anunciou na sexta -feira que adquirirá 49 % do capital social pago pela educação no Planet Australia Pty Ltd para se aventurar no turismo internacional de estudo.

Iniciativas estratégicas que impulsionam o crescimento

A empresa empreendeu várias iniciativas estratégicas para diversificar suas ofertas e melhorar a experiência do cliente:

1. Associado ao BNZ Green para introduzir a pegada de carbono em tempo real e um programa de compensação de carbono baseado em blockchain, permitindo que os viajantes comprem créditos de carbono e promovam viagens sustentáveis.

2. A Plannet Education Australia adquiriu para aproveitar o crescente mercado de turismo educacional, destinado a 1,3 milhão de estudantes indianos que devem estudar no exterior em 2025.

3. Ele acelerou seu modelo de franquia, abrindo novas lojas em Raipur, Srkalahasti, Bengaluru, Jabalpur, Bhubaneswar e Hyderabad, com um alvo de 100 locais por EF25.

4. O EMT Desk lançado, uma plataforma corporativa de gerenciamento de viagens que oferece monitoramento real de tempo, gerenciamento de despesas e monitoramento de emissões de CO2.

5 Associações e integrações: integrou uma seção de reserva de viagem dedicada na plataforma OLX India, atingindo 35 milhões de usuários mensais. Ao comentar sobre os resultados, Nishant Pitti, presidente da Easy Travel Planners, disse: “Nosso desempenho do ano fiscal do ano fiscal de 2015 reflete o crescimento sustentado em segmentos -chave, promovido por nossa estratégia de diversificação e eficiência operacional. O segmento de hotéis viu um aumento de 172 % no ano -ano em reservas, enquanto nossos trens, ônibus e segmento de outros cresceram 32 %. Nossa abordagem em expandir o escopo do mercado e fortalecer nosso portfólio de produtos permanece essencial para oferecer um valor longo para as partes interessadas.

Com iniciativas como o Programa de Compensação de Carbono, o estudo da expansão do turismo e da melhoria soluções de viagens corporativas, a empresa está preparada para capitalizar tendências emergentes no setor de viagens.