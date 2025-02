Em um movimento significativo para melhorar o turismo através do processo de visto simplificado da Índia e da China, o Departamento de Assuntos Interiores da África do Sul lançou a tão prolongada plataforma digital para o esquema de operadores confiáveis ​​(TTO), que foi colocado em março hoje. Este sistema inovador foi projetado para racionalizar as solicitações de vistos para grandes grupos de turismo na Índia e na China, dois dos principais mercados turísticos da África do Sul, que abordam ineficiências de longa duração no processo de visto.

Anteriormente, turistas desses países enfrentavam obstáculos significativos, incluindo longas filas, atrasos burocráticos e incapacidade de processar aplicativos de grupo com eficiência. Com apenas duas missões sul -africanas na China e duas na Índia que atendem a uma população combinada de 2,8 bilhões, o sistema ficou sobrecarregado.

A nova plataforma TTOS elimina esses desafios, permitindo que os operadores turísticos sejam examinados e aprovados para enviar solicitações digitalmente em grupo. Os turistas não precisarão mais visitar uma missão, completar formulários ou parar em caudas. Em vez disso, os vistos serão transmitidos digitalmente em três dias.

Espera -se que o impacto dessa mudança seja substancial. Em 2023, a África do Sul recebeu apenas 37.000 turistas da China e 79.000 Índia. Ao melhorar a eficiência e a segurança dos vistos, os TTOs pretendem aumentar significativamente esses números, promovendo um crescimento mais rápido no turismo desses mercados florescentes.

O novo esquema de operador confiável (TTO) da África do Sul, em janeiro de 2025, pretende atrair mais turistas da Índia e da China, simplificando o processo de visto. A iniciativa deve impulsionar o turismo e a criação de empregos. Os operadores turísticos aprovados administrarão as solicitações de vistos de grupo, garantindo um processamento mais rápido e menos burocracia.

O Dr. Leon Schreiber, Ministro dos Assuntos Interior, enfatizou a importância dessa iniciativa, afirmando: “O fato de os assuntos domésticos levaram à TTO da conceitualização para a implementação em menos de seis meses demonstra nosso compromisso com a transformação digital e nosso papel como um papel como um Potentador econômico para criar empregos. A unidade nacional enquanto buscamos nossa prioridade do ápice para aumentar a economia e criar empregos “, afirmou.

O lançamento da plataforma digital TTOS marca um grande passo adiante nos esforços da África do Sul para se posicionar como um destinatário turístico global líder, promovendo o desenvolvimento econômico e a criação de emprego.