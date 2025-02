Ebix Travel partners with Delhi-based IPL team to enhance brand presence

A Ebix Travels tem o prazer de anunciar sua renovada associação com a Delhi Capitals como patrocinadora associada para a altamente esperada temporada de Crickt 2025 T20. Essa colaboração, que abrange as equipes masculinas e femininas, marca um marco significativo na paisagem do T20 indiano de críquete, solidificando a posição do Ebix como um ator -chave no crescimento da areia do patrocínio esportivo.

Como uma empresa líder em tecnologia e intercâmbio financeiro, a Associação Contínua do Ebix com a Delhi Capitals promete injetar um novo nível de energia e emoção no torneio. O contrato de patrocínio garante visibilidade proeminente da marca ao longo da temporada, oferecendo amplas oportunidades ao EBIX para interagir com um público global. Como a principal competição do T20 da Índia é um dos eventos esportivos mais assistidos do mundo, essa associação oferece uma plataforma incomparável para o EBIX expandir seu alcance e fortalecer sua conexão com os fãs de Crick em toda a Índia e mais lá.

Anteriormente, o EBIX estava associado ao Delhi Capitals como o principal patrocinador em 2019, uma colaboração que teve muito sucesso. Naveen Kundu, diretor administrativo da Ebixcash Travel Services, refletiu sobre a associação, afirmando: “Estamos muito satisfeitos em continuar nossa associação com a Delhi Capitals como patrocinador associado da temporada de críquete 2025 T20. Crick é mais do que um esporte na Índia. É uma paixão que une milhões. Esta associação reflete nosso compromisso de se comprometer com uma ampla base de consumidores. Queremos aproveitar a energia do Crickt T20 para melhorar a presença de nossa marca. Esperamos uma temporada emocionante e uma colaboração bem -sucedida com a Delhi Capitals. Esse patrocínio traz várias vantagens estratégicas que estão alinhadas com os objetivos de crescimento de longo prazo do EBIX. A série T20, com capitais de Delhi e outras equipes de destaque, atrai milhões de espectadores de mercados nacionais e internacionais. A profundidade da exposição melhorará a visibilidade do EBIX, ajudando a se conectar com vários dados demográficos, enquanto fortalece sua credibilidade no setor de fintech.

Ao se associar a uma equipe de nível superior, como a Delhi Capitals, o EBIX continua a solidificar sua posição como uma marca confiável e inovadora em pagamentos digitais, serviços financeiros e tecnologia. O patrocínio oferece oportunidades valiosas para promover a gama de soluções EBIX, incluindo remessas, cartões pré -pagos, soluções de viagem e serviços de processamento de pagamentos, tanto em bases corporativas de varejo quanto de clientes.

A associação também oferece ao EBIX uma vantagem competitiva ao diferenciar a empresa de outros players no espaço de tecnologia de viagens. Alinhando -se com uma das equipes mais dinâmicas da liga T20 garantem alta visibilidade e associação positiva da marca, posicionando o EBIX como o líder da indústria e melhorando sua influência nos setores de serviços digitais e financeiros.