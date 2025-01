Economic strain deepens as tourism industry struggles with fee hikes in PoGB

A tensão económica aprofunda-se à medida que a indústria do turismo luta com aumentos de tarifas no PoGB “/>

O forte aumento nos royalties e taxas de montanhismo em Gilgit-Baltistan (PoGB), ocupado pelo Paquistão, levantou preocupações entre os operadores turísticos, que temem que a crescente indústria do turismo de aventura na região possa entrar em colapso, informou Dawn.

Membros da Associação de Operadores Turísticos do PoGB (GBATO) e da Associação de Operadores Turísticos do Paquistão (PATO) escreveram às autoridades federais, ao ministro-chefe do PoGB, Haji Gulbar Khan, e a outras partes interessadas importantes, instando-os a reverter o aumento.

Lar de alguns dos picos mais altos do mundo, como o K-2, e de mais de 100 montanhas acima de 7.000 metros, PoGB é há muito tempo um destino importante para aventureiros nacionais e internacionais.

Este próspero sector do turismo beneficiou não só o governo, mas também as empresas locais, incluindo operadores turísticos, fornecedores de alojamento, transportadores, carregadores de alta altitude e equipas de resgate. Por exemplo, uma única expedição internacional ao K-2 pode gerar cerca de US$ 60.000.

No entanto, o recente aumento do governo nas licenças e royalties de trekking fez do PoGB um dos locais mais caros para o turismo de aventura. Como resultado, a região registou uma queda acentuada no número de visitantes, levando a perdas significativas de empregos, especialmente em indústrias que dependem fortemente do turismo. Os operadores turísticos alertam que os meios de subsistência de milhares de residentes estão em risco devido à pressão financeira causada por estas mudanças.

Para agravar ainda mais a situação, um relatório Dawn de 2023 revelou que o PoGB aumentou o preço do trigo subsidiado de PKR 20 para PKR 36 por quilograma, após pressão do governo federal, que tinha originalmente proposto um aumento de 70 por cento para PKR 52.

Embora o aumento tenha sido modesto para equilibrar a agitação pública e as directivas federais, colocou, no entanto, um pesado fardo nos orçamentos familiares numa área onde muitos dependem do trigo subsidiado para a nutrição básica.

As ações do governo levaram a uma combinação de rendimentos mais baixos e aumento do custo de vida, levando a protestos públicos. Os residentes do PoGB estão agora numa situação precária, com a sua sobrevivência diária e o sector do turismo da região em jogo, informou Dawn.

Como resultado destas políticas, a marginalização económica do PoGB continua a aprofundar-se, apesar do potencial da região para prosperar através do turismo de aventura. (ANI)