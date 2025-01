Ecuador confirms incinerated bodies belong to missing ‘Guayaquil Four’ boys

A Procuradoria-Geral do Equador confirmou que os corpos cremados encontrados na véspera de Natal pertencem às quatro crianças desaparecidas desde o início de dezembro, num caso que representa um sério desafio à “guerra às drogas” do presidente Daniel Noboa.

As quatro crianças – todas negras, entre 11 e 15 anos e residentes de Las Malvinas, área pobre da maior cidade do país, Guayaquil – voltavam de um jogo de futebol no dia 8 de dezembro quando foram detidas por 16 soldados do força aérea.

Eles são conhecidos como os “Quatro Guayaquil”.

Os corpos foram encontrados na véspera de Natal na região de Taura, onde os militares teriam os libertado perto de uma base aérea. Testes de DNA foram necessários para identificar os corpos.

Na terça-feira, o Ministério Público informou às famílias que os corpos pertenciam a crianças e posteriormente postado nas redes sociais: “Os resultados dos exames genéticos forenses confirmam que os quatro corpos encontrados em Taura correspondem aos três adolescentes e uma criança desaparecidos após uma operação militar no dia 8 de dezembro.”

Antonio Arroyo, tio de dois dos filhos (que eram irmãos), recebeu a notícia em meio às lágrimas. “São as crianças, as crianças estão mortas. “Meus sobrinhos estão mortos”, disse ele. segundo o jornal equatoriano El Universo.

As famílias foram informadas após audiência em que um juiz ordenou que os 16 militares da Aeronáutica envolvidos na operação permanecessem detidos enquanto a investigação prossegue.

Cerca de 200 pessoas, incluindo familiares das crianças, reuniram-se em frente ao tribunal em Guayaquil, segurando cartazes com fotografias das crianças e slogans como “Onde estão as crianças?” e “Eles os pegaram vivos, nós os queremos vivos!”

Depois de terem sido detidos por soldados perto das suas casas, os quatro teriam sido libertados a 42 quilómetros (26 milhas) de distância, tarde da noite, numa área rural desconhecida. Eles não foram vistos desde então.

O Ministério da Defesa negou inicialmente o envolvimento, mas posteriormente admitiu que os militares tinham detido as crianças. O ministério alegou que os adolescentes estavam envolvidos no roubo de uma mulher, mas o promotor que investiga o caso disse que não havia provas que apoiassem isso.

Antes da confirmação das mortes, o caso já era considerado a maior crise de popularidade da dura política de segurança de Noboa, imposta depois de este ter declarado estado de “conflito armado interno” em janeiro, com as Forças Armadas no centro do seu projeto.

Protestos em todo o país marcaram os últimos dias e alguns acreditam que a situação pode se intensificar.

“Há uma tristeza total nas comunidades vulneráveis ​​de Guayaquil”, disse Arturo Ramírez Morán, professor da Universidade Católica de Santiago de Guayaquil. “Num ambiente cheio de impotência, a violência contra o Estado pode explodir num piscar de olhos.”

Os promotores agora investigam se os militares foram responsáveis ​​pelas mortes. O Ministério da Defesa declarou que as crianças Eles poderiam ter sido vítimas do crime organizado depois de ser libertado.

Os 16 militares estão a ser investigados por “desaparecimento forçado”, crime punível com penas de 22 a 26 anos de prisão.