Emirates set to become the world’s first Autism certified airline

A Emirates anunciou a sua ambição de se tornar a primeira companhia aérea do mundo com certificação para autismo, um movimento que sublinha o seu compromisso em melhorar a experiência de viagem para pessoas com autismo e sensibilidades sensoriais. Esta iniciativa visa tornar as viagens aéreas mais acessíveis e confortáveis ​​para os passageiros com autismo, bem como para os seus familiares e acompanhantes.

A companhia aérea receberá a designação de Companhia Aérea Certificada para Autismo do Conselho Internacional de Padrões de Credenciamento e Educação Continuada (IBCCES) nos próximos meses, após um rigoroso processo de treinamento e certificação para sua tripulação de cabine e pessoal de terra.

A dedicação da companhia aérea às viagens inclusivas está alinhada com os desafios que muitas pessoas com espectro autista enfrentam ao navegar no ambiente rico em sentidos das viagens aéreas. Uma pesquisa realizada pela AutismTravel.com revelou que muitas famílias hesitam em viajar devido à falta de pessoal treinado na conscientização sobre o autismo. A Emirates está a responder a estas preocupações através da implementação de novos padrões e serviços concebidos para melhorar as experiências em terra e a bordo destes viajantes.

Para atingir este marco, a Emirates trabalhou em estreita colaboração com o IBCCES, conduzindo auditorias e investigações abrangentes, incluindo inquéritos e entrevistas com pessoas com autismo, cuidadores e especialistas em saúde. Estes dados levaram à criação de novos padrões da indústria que orientarão os funcionários das companhias aéreas no fornecimento de apoio personalizado aos passageiros com autismo e sensibilidades sensoriais.

Mais de 30.000 funcionários da Emirates, incluindo pessoal de terra e tripulação de cabine, receberão formação focada em autismo e consciência sensorial, garantindo que pelo menos 80% do pessoal da linha de frente esteja totalmente preparado para atender às necessidades específicas dos passageiros.

Em 2025, a Emirates introduzirá serviços adicionais para melhorar ainda mais a experiência de viagem. Isto inclui “guias sensoriais”, ferramentas digitais concebidas para ajudar os viajantes a compreender as informações sensoriais em vários pontos durante a viagem. A companhia aérea também planeja fornecer brinquedos e recursos sensoriais para ajudar os clientes a controlar o estresse e reduzir o comportamento autoestimulante.

Os esforços contínuos da Emirates para tornar as viagens acessíveis não se limitam aos céus. Em abril de 2024, a companhia aérea obteve a designação de Centro Certificado de Autismo para as suas quatro instalações de check-in no Aeroporto Internacional do Dubai, que, em dezembro de 2023, se tornou o primeiro aeroporto internacional a receber esta certificação.

Estas medidas alinham-se com a visão do Dubai de se tornar o primeiro Destino Certificado para Autismo™ no Hemisfério Oriental, com a colaboração contínua entre a Emirates, os Aeroportos do Dubai e o Turismo do Dubai para impulsionar iniciativas de viagens acessíveis para clientes neurodiversos.