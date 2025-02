Emirates signs interline partnership with West Africa's largest airline

A Emirates, a maior companhia aérea internacional do mundo, uniu forças com a paz aérea, a principal transportadora da África Ocidental, para assinar um acordo histórico entre linha. Essa colaboração melhorará significativamente as opções de viagem para passageiros que voam para e para a Nigéria, fornecendo conectividade perfeita a 13 cidades principais em todo o país.

A associação permite que os viajantes voem de Dubai a Lagos se conectem sem esforço a destinos nigerianos adicionais, incluindo Asaba, Akure, Benin City, Calabar, Enugu, Ilorin, Kaduna e Owerri. Os viajantes corporativos também se beneficiarão do acesso expandido aos principais centros econômicos como Abuja, Kano, Uyo, Port Harcourt e Warri. Essa iniciativa não apenas simplifica a logística da viagem, mas também fortalece os crescentes laços econômicos e comerciais entre a Nigéria e a EAU.

Adnan Kazim, vice -presidente e diretor comercial da Emirates, enfatizou o compromisso da companhia aérea com a Nigéria, afirmando: “A Emirates tem sido um parceiro dedicado aos setores de turismo, comércio e aviação da Nigéria. Esse acordo entre linha com a Air Peace marca um marco significativo, oferecendo mais opções de viagem para visitas de lazer, negócios e família. Esperamos aprofundar essa associação para oferecer um valor ainda maior aos nossos clientes.

Cobrindo Cebu, Clark e Manila nas Filipinas com a participação dos Emirados, essa expansão da associação fornecerá conectividade aos passageiros para alcançar ainda mais destinos nas Filipinas. A Emirates voa para as Filipinas desde 1990 e atualmente opera 25 vôos semanais para Manila, Cebu e Clark. O contrato da Interlínea assinado meses atrás, teve como objetivo atender à crescente demanda por viagens.

Oluwatoyin Olajide, diretor de operações da Air Peace, ecoou esse sentimento, destacando a importância estratégica da colaboração. “Essa associação com a Emirates é uma mudança de jogo para os viajantes nigerianos, alinhando -se com nossa missão de fornecer experiências de viagem mundiais de classe sem problemas. Ao conectar os passageiros de Dubai aos principais destinos nacionais, estamos promovendo oportunidades de negócios, turismo e comércio enquanto posicionam a Nigéria como um centro vital de viagens regionais e globais. A rota Dubai-Lagos de Emirates, operou com a última geração Boeing 777-300ER, oferece aos passageiros uma experiência de viagem incomparável. De refeições gourmet inspiradas regionalmente em uma extensa seleção de bebidas premium, os viajantes podem desfrutar de luxo enquanto desfrutam de mais de 6.500 canais globais de entretenimento, incluindo 23 filmes nigerianos, no sistema de entretenimento premiado a bordo da Emirates, Ice, Ice.

A Air Peace, a principal companhia aérea da Nigéria, complementa essa oferta com sua frota moderna de aeronaves da Airbus, Boeing e Embraer, garantindo conexões nacionais e internacionais perfeitas.

Com essa associação, a Emirates continua a fortalecer sua presença na África, agora oferece conectividade a mais de 223 pontos regionais por meio de sua extensa rede de acordos de código compartilhado e entre linha.