Etihad to sound out investors as Gulf carriers race towards IPOs

A Etihad Airways e a Flynas estão se preparando para serem listadas nos mercados de ações locais este ano, marcando os primeiros IPOs das companhias aéreas do Golfo em quase duas décadas, com a Etihad sondando os investidores na próxima semana, antes de uma possível venda de cerca de 20 por cento de participação, duas fontes. , duas fontes. ditado.

A Etihad está planejando uma listagem neste trimestre, de acordo com pessoas com conhecimento de seus planos, e uma delas diz que a companhia aérea teria como alvo investidores locais e internacionais.

Poderia levantar cerca de 1 bilhão de dólares no que seria o primeiro IPO da companhia aérea no Golfo desde a Jazeera Airways do Kuwait em 2008, disseram uma das duas pessoas e uma terceira fonte.

A transportadora econômica da Arábia Saudita, Flynas, apoiada pela empresa de investimentos Kingdom Holding do bilionário príncipe Alwaleed Bin Talal, também poderá listar este ano, disse outra pessoa familiarizada com seus planos.

A Qatar Airways, uma das maiores companhias aéreas da região, poderá abrir o capital antes do final desta década. As quatro pessoas não quiseram ser identificadas porque os planos são confidenciais. A Etihad e seu proprietário, o Abu Dhabi Sovereign Wealth Fund ADQ, não quiseram comentar. Flynas não respondeu a um pedido de comentário.

O CEO da Kingdom Holding disse ao CEO saudita Al Arabiya TV na quarta-feira que a empresa estava na fase final de obtenção da aprovação do regulador do mercado saudita para listar em Riade. Flynas vale pelo menos US$ 2 bilhões, postou o Príncipe Alwaleed no X no início deste mês.

Os Emirados de Dubai também já foram sinalizados como potenciais candidatos a IPO. O seu presidente e executivo-chefe, Sheikh Ahmed Bin Saeed Al Maktoum, disse aos repórteres no ano passado que uma IPO não era uma decisão sua e que esta seria uma decisão do governo do Dubai e que iria em frente se lhe fosse solicitado.

As potenciais cotações são impulsionadas em parte pelos esforços dos governos locais para diversificarem as suas economias longe do petróleo, apostando em sectores como o turismo, à medida que as viagens internacionais revivem após a pandemia. As IPOs permitiriam aos investidores explorar um mercado com potencial de crescimento significativo, disse o analista de aviação John Strickland, citando a capacidade do centro devido à localização geográfica entre a Europa e a Ásia, bem como as atracções do Dubai como destino turístico.

Dubai já é um importante ponto de parada para voos de longo curso depois de ultrapassar Heathrow como o aeroporto mais movimentado do mundo para o tráfego internacional há uma década. A Etihad passou por uma reestruturação e uma mudança de gestão que durou vários anos, depois de investir milhares de milhões de dólares para competir de forma mais eficaz com os seus pares do Golfo, através da compra de participações minoritárias noutras transportadoras.

O lançamento de um novo terminal multimilionário no Aeroporto Internacional Zayed de Abu Dhabi em 2023 triplicou a capacidade anual do hub para 45 milhões de passageiros e poderá ajudar nos planos de crescimento da companhia aérea. A Etihad disse que está trabalhando para expandir destinos para mais de 125 aeroportos até 2030, dos mais de 90 atuais, e aumentar sua frota sob um plano para reforçar o papel da capital dos Emirados Árabes Unidos como um centro de viagens que conecta a Ásia e a Europa.

“Os mercados são vibrantes, as avaliações (para empresas regionais) são altas”, disse Mohamed Ali Yasin, fundador e CEO da empresa de consultoria de investimentos The Oracle Financial Consultancy and Investments.

Na Arábia Saudita, onde o turismo é um pilar importante da revisão económica da Visão 2030, a Flynas, com quase 20 anos de existência, planeia expandir a sua frota para mais de 160 aeronaves até 2030, contra mais de 60 anos. Apesar da concorrência local de gente do gênero. -Os players de custo Flyadeal e FlyNas têm todas as credenciais para crescer ainda mais, disse Strickland, citando o tamanho e o potencial do mercado saudita apoiado por uma população jovem e crescente.

O Médio Oriente, que tinha uma quota de 9,4 por cento do mercado global de passageiros aéreos em 2023, calculada como quilómetro receita, registou um aumento de 8,7 por cento na procura em Novembro de 2024 em comparação com o mesmo mês do ano anterior, de acordo com a IATA. Outras regiões ainda representaram maiores participações no mercado global, com a Ásia-Pacífico no topo da lista com uma participação de 31,7 por cento, de acordo com os dados.

O Golfo foi responsável pela grande maioria dos 54 IPOs no Médio Oriente e Norte de África em 2024, que angariaram 12,2 mil milhões de dólares, um aumento de 12 por cento em relação ao ano anterior, de acordo com dados do LSEG. As cotações do Golfo podem tornar-se um ponto positivo para os investidores num sector aéreo que tem enfrentado problemas noutras regiões, incluindo a Europa, onde companhias aéreas como a Lufthansa têm lutado com atrasos nas entregas de aeronaves, problemas de motor, alterações na mão-de-obra e custos crescentes.

“Ao sair da Covid, alguns dos comerciantes do Golfo foram dos primeiros a começar a recuperar e a fazer o mercado voltar a funcionar”, disse Strickland.

A Europa “está ligada na regulamentação, na abordagem às alterações climáticas e até nas mudanças, claro, no cenário político”.