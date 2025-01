Europe torn between bigger airports and climate goals

Um trabalhador limpa a neve de um avental antes de orientar uma jet delta Air Lines no Aeroporto Metropolitano de Detroit Wayne County em Romulus, Michigan, 6 de janeiro de 2025. (AP Photo/Charlie Riedel) “/>

Os aeroportos europeus devem adicionar terminais e pistas para lidar com o crescente tráfego aéreo, apesar das preocupações do impacto climático do setor, segundo especialistas do setor, já que a Grã -Bretanha apoiou os planos de expansão para Heathrow.

O ministro das Finanças Britânico, Rachel Reeves, anunciou que o governo apoiou os planos de uma terceira pista no principal centro internacional, apesar da oposição dos ambientalistas e de alguns parlamentares da maioria trabalhista.

Seria uma rara expansão na Europa, onde os países são divididos entre os esforços para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e as necessidades de um setor estratégico que viu a demanda crescer.

A International Air Transport Association (IATA), os fabricantes de aeronaves da Boeing e da Boeing e da Airbus esperam que o número de viajantes aéreos duplique até 10 bilhões por ano em todo o mundo nos próximos 25 anos.

A Ásia será o principal fator desse crescimento, mas o número de passageiros na Europa aumentará 2,3 % ao ano nos próximos 20 anos, adicionando 656 milhões de viajantes até 2043.

Os grupos ambientais alertam, no entanto, que apenas uma redução no tráfego aéreo poderia ajudar a Europa a atingir sua meta de emissão líquida zero até 2050.

O aumento do tráfego aéreo pode cancelar os benefícios da transição de combustível de aviação sustentável, com as emissões européias de aviação em 2049 potencialmente coincidem com os níveis de 2019, de acordo com um estudo de transporte e meio ambiente (T&E) de defesa do grupo.

“Os planos de crescimento da indústria da aviação estão em total contradição com os objetivos climáticos da Europa e não abordam a escala da crise climática”, disse Jerome du Boucher, gerente de aviação da filial francesa da T&E.

Na Europa Ocidental, poucos centros europeus anunciaram expansões, enquanto as medidas foram implementadas para incentivar menos viagens aéreas.

A França abandonou os planos de expandir o aeroporto de Paris-de-Gaulle em 2021 e está pronto para aumentar os impostos sobre a aviação depois de proibir vôos nacionais de curta distância, onde há viagens de viagens para viagens abaixo de 2,5 horas.

Na Holanda, as autoridades planejam limitar os vôos anuais no aeroporto de Amsterdã Schiphol para reduzir a poluição sonora, com uma medida semelhante esperada em Bruxelas até 2032.

No aeroporto oral de Paris, onde os números de voo já estão limitados, o operador da ADP aguarda um aumento de 16 % no número de passageiros entre 2023 e 2035, facilitado por aviões maiores e mais eficientes em vez de mais vôos.

Mesmo assim, os principais projetos de infraestrutura estão avançando em outros lugares, principalmente em destinos encharcados de sol, populares entre as companhias aéreas de baixo custo.

Um novo aeroporto está planejado em Lisboa até 2034, e o Aeroporto de Creta Heraklion está passando por uma expansão significativa.

Os líderes da indústria cuidam que os aeroportos europeus, que já lutam com o tráfego aéreo saturado, são muito estreitos no futuro.

“O continente europeu já abriga metade dos aeroportos mais congestionados do mundo e não há dúvida de que enfrentamos uma trituração de capacidade aeroportuária nas próximas décadas”, disse Olivier Jankovec, chefe da Associação de Associação de Comércio da ACI Europe Aeroportos.

“O desenvolvimento da capacidade do aeroporto tornou -se cada vez mais difícil em muitos países europeus, devido à falta de apoio político”, disse ele à AFP.

A Eurocontrol, a Agência Europeia de Gerenciamento de Tráfego Aéreo, estima que até 2030, um por cento da demanda de passageiros não será atendido devido à infraestrutura do aeroporto inadequado.

“É claro que a infraestrutura do aeroporto, na Europa, em particular, não mantém o ritmo do crescimento projetado que vemos”, disse Iata General, Willie Walsh, em dezembro.

“Isso é diferente do que vemos na região da Ásia-Pacífico”, disse ele.

O novo Mega Eros pode lidar entre 100 e 200 milhões de passageiros anualmente foram abertos ou planejados em Istambul, Riad e Dubai.

A Índia dobrou seu número de aeroportos na última década para 157, com planos de ter até 400 até 2047.

Jankovec alertou que não aumentar a capacidade do aeroporto de atender à demanda “terá um alto custo para a economia da Europa e sua competitividade e também por causa de sua posição global”.