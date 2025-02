European airport passenger traffic tops pre-Covid level

Os aeroportos europeus receberam mais passageiros no ano passado do que em 2019, excedendo os níveis anteriores ao co-coídio pela primeira vez da pandemia, mostrou os números da indústria na quarta-feira. O tráfego de passageiros atingiu 2,5 bilhões em 2024, 7,4 % a mais do que no ano anterior, de acordo com números provisórios da Europa do Conselho de Aeroportos (ACI).

Esse total estava 1,8 % acima dos níveis de 2019, disse o grupo comercial, que representa mais de 600 aeroportos em 55 países da Europa Ocidental a Israel e da Ásia Central. O crescimento foi impulsionado principalmente pelo tráfego internacional de passageiros, que aumentou 8,8 %, enquanto o número de viajantes nacionais aumentou 2,5 % em comparação com o ano anterior e permaneceu abaixo dos níveis pré-pandemia.

“Os aeroportos da Europa receberam 200 milhões de passageiros adicionais no ano passado e muitos excederam seus registros históricos anteriores”, disse o diretor geral da ACI Europe, Olivier Jankovec.

“Isso foi alcançado, apesar das taxas de ar muito infladas, as pressões contínuas da oferta, principalmente o crescimento econômico e as tensões geopolíticas”, acrescentou.

No entanto, ele apontou que quase metade dos aeroportos da Europa permaneceu abaixo dos níveis de tráfego antes do co-coídio em 2024.

“Agora estamos em um mercado de aeroportos europeus com várias velocidades em que as pressões competitivas continuam aumentando”, disse Jankovic.

A associação está prevendo um aumento de quatro por cento no tráfego de passageiros este ano, disse ele, mas alertou que teria que mantê -lo “sob revisão, considerando as esmagadoras incertezas políticas e econômicas globais”.