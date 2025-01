Experience: I paid £55,000 for a beer

EiSou jornalista de críquete de Sydney e em 2019 estive em Manchester para cobrir o Ashes. Depois do jantar, parei para tomar uma cerveja no hotel Malmaison. Sou bastante exigente com minha cerveja e adoro bitters ingleses. Perguntei ao garçom se ele tinha alguma cerveja. Ele me ofereceu uma Pilsner Europeia, mas finalmente me deu uma Deuchars IPA.

Havia alguns jogadores de críquete no bar, então eu estava conversando com eles enquanto distraidamente batia meu cartão no leitor para pagar a cerveja. O garçom disse que não funcionou e me pediu para fazer de novo e colocar meu alfinete. Eu fiz, então ele me perguntou se eu queria um recibo. Nunca recebo recibos. Sou um pouco descuidado com dinheiro e pouco atencioso. Eu também não estava com meus óculos.

A princípio eu disse que não, mas quando ela se afastou achei que havia algo estranho na interação, então pedi o recibo. Ele imprimiu e cobriu a boca com a mão. Perguntei a ela o que havia de errado e ela continuou dizendo: “Ah, não!” Fiquei alarmado. Ela me mostrou e a cobrança foi de pouco mais de £ 55.000. Eu disse: “Oh Deus, você vai consertar isso, não é?”

Seis meses antes, alguém roubou meu cartão e meu banco me ligou para dizer que alguém estava tentando comprar um pacote de seis cervejas nos subúrbios a oeste de Sydney. Não é onde costumo comprar cerveja, então não fizeram a cobrança. Naquele dia pensei: não há como um banco cobrar £55 mil por uma cerveja. Falei com o gerente do bar, que me garantiu que o erro foi dele e que eu não ficaria sem dinheiro.

Escrevi livros, criei filhos e tentei ser gentil, mas minha lápide dirá: Aqui jaz o homem que pagou US$ 100 mil por uma cerveja.

Na manhã seguinte, recebi uma ligação da minha esposa perguntando o que eu fiz na noite anterior. Ela sabe que adoro Manchester e pensou em fazer um depósito para comprar uma casa na cidade. Ele me disse que cerca de AU$ 102.500 estavam faltando em nossa conta bancária – quase US$ 100.000 pela cerveja e US$ 2.500 em despesas bancárias. Voltei ao bar na noite seguinte para discutir o assunto e a pessoa que cometeu o erro me viu e fugiu.

Acho que o que aconteceu foi que enquanto eu digitava o meu código PIN, alguns números foram adicionados ao final do preço. Foi um erro do bar, mas eu provavelmente deveria ter usado meus óculos.

pular a promoção do boletim informativo Inscreva-se para dentro de sábado A única maneira de dar uma olhada nos bastidores da revista de sábado. Inscreva-se para receber a história interna de nossos principais escritores, além de todos os artigos e colunas de leitura obrigatória, entregues em sua caixa de entrada todo fim de semana. Aviso de privacidade: Os boletins informativos podem conter informações sobre instituições de caridade, anúncios online e conteúdo financiado por terceiros. Para mais informações consulte nossa Política de Privacidade. Usamos o Google reCaptcha para proteger nosso site e o Google política de Privacidade e Termos de serviço aplicar. após a promoção do boletim informativo

Na época, eu era o principal correspondente de críquete de um jornal australiano. Liguei para eles e expliquei o que havia acontecido, pensando que talvez daria uma história engraçada. Eles não estavam tão interessados, então eu twitei sobre isso. Nunca vi uma reação assim. Recebi ligações de todos os jornais do Reino Unido e de todas as estações de rádio e jornais da Austrália. Um colega de Los Angeles me ligou porque a história estava na CNN. Sou um jornalista da velha escola e foi incutido em mim que “você não é a história”, então achei a atenção um pouco desconfortável.

Houve muitas surpresas sobre como um humilde jornalista tinha tanto dinheiro em uma conta bancária, mas era um cheque especial vinculado à minha hipoteca. Paguei metade da minha casa conjugal por aquela cerveja.

No final conseguimos todo o dinheiro de volta, mas demorou cerca de duas ou três semanas e não chegou todo de uma vez.

Agora apresento um podcast chamado Cricket et Al com o colega jornalista Gideon Haigh. No ano passado, durante as Cinzas, voltamos àquele hotel para revisitar a cena do crime e filmar um episódio de lá. Foi estranho voltar. Pedi a mesma cerveja, mas agora tenho mais cuidado com o que me cobram.

Essa história me acompanhará pelo resto da minha vida. Nunca posso mencionar o preço de nada sem que alguém diga: “Pelo menos não é uma cerveja de US$ 100 mil”. Tudo que eu queria era uma bebida tranquila.

De certa forma, estou feliz que tenha acontecido. Na vida, você deseja alcançar algo que o diferencie. Escrevi meia dúzia de livros, escrevi críquete, criei filhos e tentei ser gentil, mas na minha lápide está escrito: “Aqui jaz o homem que pagou 100 mil dólares por uma cerveja.” É a coisa mais significativa que aconteceu na minha vida. Provavelmente teria sido melhor ter sido o cara que inventou a penicilina ou o cara que escreveu Ulisses, ou mesmo o cara que era um ótimo escritor de críquete, mas não, sou o cara que vende a cerveja mais cara do mundo .

Como ele disse a Isabelle Aron