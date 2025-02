Experts hail Budget focus on medical tourism, patient-centric ecosystem

O orçamento da união de 2025-26 tem sido amplamente aclamado por especialistas em cuidados médicos e do setor por seu foco na criação de um ecossistema focado no paciente e, além de um impulso renovado para o turismo médico apoiado por padrões de visto mais fáceis, mais fáceis, o que eles disseram reforçará a reputação da Índia como assistência médica global. centro. Apresentando o orçamento no sábado, o ministro das Finanças, Nirmala Sitharaman, disse que o turismo médico e a ‘cura na Índia’ serão promovidos em associação com o setor privado. Será apoiado pelo desenvolvimento de capacidades e pelos padrões de visto mais fáceis, disse ele.

Além disso, a conectividade de banda larga será fornecida a todos os centros de assistência médica do governo, disse ele.

O Presidente da Associação de Tecnologia Médica da Índia (MTAI), Pavan Choubary, elogiou os anúncios, dizendo que simplificar procedimentos de visto para turistas médicos é uma prioridade oportuna para lidar com os confrontos que a geopolítica atual, especialmente com o relato de Bangladesh, eles deram o mercado de turismo médico.

“Em geral, esse fluxo cruzado de pacientes e curandeiros expandirá o mercado e criará profissionais de saúde mais competentes”, disse ele.

As iniciativas do governo, incluindo o estabelecimento de cinco principais centros de desenvolvimento de habilidades, ajudariam a atingir o objetivo de 300.000 profissionais de saúde que a Índia pretende exportar anualmente, disse ele.

O presidente e diretor administrativo do Hospital Asiático, Dr. NK Pandey, disse que a criação de uma nova economia de saúde precisa de um impulso político adequado, e o orçamento do sindicato prestou uma séria atenção ao desenvolvimento da infraestrutura, ao desenvolvimento de capacidades, Saúde digital, serviços tecnológicos e turismo médico.

“O impulso ao turismo médico por meio de padrões mais fáceis de visto atrairá pacientes internacionais, reforçando a reputação da Índia como um centro global de atendimento médico”, disse ele.

Essas iniciativas, juntamente com a conectividade de banda larga com os PHCs, também aumentarão a adoção de cuidados médicos digitais, disse o Dr. Pandey.

Anup Mehra, DGM Finance, PSRI Hospital disse que o setor de saúde recebeu uma prioridade no orçamento de 2025-26.

O valor da viagem médica (turismo médico) tornou -se uma renda principal para o setor e o país, disse Mehta. “O impulso renovado para o turismo médico, apoiado por padrões mais fáceis de visto, também trará importantes benefícios econômicos”.

O diretor -gerente da Aakash Healthcare, Dr. Aashish Chaudhry, disse que o orçamento da União apresentou uma visão progressiva para fortalecer o sistema de saúde indiano. O desenvolvimento da capacidade é o aspecto mais crucial para criar um novo ecossistema de assistência médica, disse ele.

Além disso, o impulso da conectividade de banda larga aos centros de saúde primária (PHC) sob o projeto Bharatnet aumentará os serviços de telemedicina e saúde digital, disse o Dr. Chaudhry.

O fundador e CEO da Tritree Technologies, Surjeet Thakur, disse que o compromisso de “curar na Índia” e a promoção do turismo médico é promissor.

Se for complementado com políticas sólidas de saúde digital e colaboração estratégica do setor privado, isso pode posicionar a Índia como um dos líderes mundiais do mundo em inovação em saúde, disse ele.

“Embora esses investimentos sejam um movimento bem -vindo, aproveitar a IA e as inovações digitais em hospitais, o diagnóstico e o atendimento ao paciente será essencial para realmente modernizar o sistema de saúde indiano. Esperamos políticas que incentivem a adoção da adoção de soluções baseadas em IA para complementá -los.

O Dr. Aakaar Kapoor, CEO da clínica X -Ray and Scanning da cidade, disse que a expansão da infraestrutura de telemedicina através da conectividade de banda larga nos PHCs melhorará significativamente o diagnóstico digital e promoverá serviços de radiologia. Um modelo de PPP bem implementado nos diagnósticos pode acelerar o benefício à saúde da última milha.

“Também esperamos ver mais etapas que promovem a fabricação indígena de imagens e equipamentos de laboratório para apoiar o crescimento da indústria de longo prazo”, disse Kapoor.