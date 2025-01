Explained: Trump ends birthright citizenship in the US – what it means?

Numa ampla repressão à imigração, Donald Trump assinou na segunda-feira uma ordem executiva que visa acabar com a cidadania por nascença para algumas crianças nascidas nos Estados Unidos.

Esta acção desafia um princípio americano profundamente enraizado: o direito à cidadania por nascimento, independentemente da origem. Os críticos alertam que tal política poderia criar uma subclasse permanente, afectando desproporcionalmente as comunidades de cor.

Espera-se que a ordem executiva enfrente desafios jurídicos, uma vez que grupos de direitos civis argumentam que ela contradiz a Constituição e mais de um século de precedentes legais.

Aqui está uma análise da cidadania por primogenitura e as implicações desta ordem controversa:

O que é cidadania por nascimento?

A cidadania por primogenitura é o princípio jurídico do jus soli, ou “direito à terra”, que concede cidadania a quase todas as pessoas nascidas em solo americano.

A base legal da cidadania de nascença

O princípio do jus soli tem raízes no direito consuetudinário inglês, que reconhecia qualquer pessoa nascida no território como sujeito natural.

Nos Estados Unidos, este conceito está consagrado na 14ª Emenda, ratificada em 1868 para abordar as injustiças na sequência da infame decisão Dred Scott de 1857 do Supremo Tribunal, que negou a cidadania aos descendentes negros de pessoas escravizadas.

A Cláusula de Cidadania da 14ª Emenda afirma:

“Todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos, e sujeitas à sua jurisdição, são cidadãos dos Estados Unidos e do Estado em que residem.”

Esta cláusula, juntamente com os estatutos relacionados, constitui a base da moderna cidadania de primogenitura.

Precedentes legais para filhos de imigrantes

Em 1898, a Suprema Corte decidiu no caso Estados Unidos v. Wong Kim Ark que as crianças nascidas em solo americano de pais não cidadãos são cidadãs. Wong Kim Ark, nascido em São Francisco, filho de pais imigrantes chineses, teve sua reentrada negada nos Estados Unidos após uma viagem ao exterior. A Corte confirmou sua cidadania, estabelecendo um precedente histórico que permanece fundamental até hoje.

Exceções à cidadania por primogenitura

Embora a cidadania por primogenitura seja amplamente aplicada, há raras exceções:

Os indígenas foram excluídos até que uma lei de 1924 lhes concedeu a cidadania.

Em 2021, o Supremo Tribunal decidiu que as pessoas nascidas na Samoa Americana, um território dos EUA, não têm automaticamente direito à cidadania por nascimento, a menos que o Congresso legisle o contrário.

Os filhos de diplomatas estrangeiros e de forças de ocupação hostis também estão excluídos.

Cidadania de nascimento em todo o mundoAo contrário das afirmações de Trump de que os Estados Unidos são o único país que concede cidadania por nascença, muitos países do Hemisfério Ocidental, incluindo o Canadá e o México, seguem princípios semelhantes. No entanto, a cidadania por nascimento é menos comum em outras regiões.

O que a ordem executiva de Trump faz?

A ordem executiva visa negar a cidadania às crianças nascidas nos Estados Unidos se nenhum dos pais for residente permanente legal ou cidadão. Também proíbe órgãos federais de emitirem documentação que comprove a cidadania dessas crianças.

A política destina-se tanto aos filhos de imigrantes indocumentados como aos que estão legalmente nos Estados Unidos com vistos temporários.

Trump poderia acabar com a cidadania por primogenitura?

Especialistas dizem que é altamente improvável que a cidadania por primogenitura possa ser encerrada por ordem executiva.

A Décima Quarta Emenda garante este direito, e os juristas concordam que nem a ação executiva nem a legislação podem se sobrepor à Constituição. A decisão do Supremo Tribunal no caso Wong Kim Ark é uma pedra angular deste princípio.

No entanto, a ordem de Trump poderá desencadear uma batalha jurídica que testará os limites da interpretação constitucional. Forçar o Supremo Tribunal a reconsiderar a 14ª Emenda parece ser uma estratégia de longo prazo. No entanto, é improvável que se anule um precedente tão fundamental.

Alterar a Constituição é outra via, mas exigiria um apoio político esmagador, um cenário altamente improvável dadas as divisões da questão.

Outras táticas para limitar a cidadania por primogenitura

Mesmo que a ordem executiva fracasse, a administração poderia prosseguir outras estratégias, como restringir vistos de curta duração para viajantes grávidas, para evitar que dêem à luz nos Estados Unidos.

A tentativa de Trump de remodelar a cidadania por nascença levanta sérias questões constitucionais e desencadeou um feroz debate jurídico e político sobre o futuro da política de imigração nos Estados Unidos.