Farage refuses to condemn free speech ‘hero’ Musk’s remarks on Jess Phillips

Nigel Farage recusou-se a condenar Elon Musk pelos seus comentários sobre Keir Starmer e Jess Phillips, dizendo que o primeiro-ministro em particular tem perguntas a responder sobre a falta de processar pessoas pela violação de meninas.

Acontece no momento em que Wes Streeting deu a resposta mais forte do governo à retórica de Musk, dizendo que o empresário bilionário e confidente de Donald Trump foi responsável por uma “difamação vergonhosa” sobre Phillips, o ministro da salvaguarda.

Farage, líder da Reform UK, disse que Musk, que chamou Phillips de “apologista do genocídio do estupro” e Starmer de “cúmplice no estupro da Grã-Bretanha”, recuperou a liberdade de expressão nas redes sociais desde que comprou o Twitter, que ele rebatizou de X.

“Não concordo com tudo o que ele defende”, disse Farage ao Sunday With Laura Kuenssberg da BBC One. “Mas acredito na liberdade de expressão. “Eu acho que ele é um herói.”

E acrescentou: “A liberdade de expressão está de volta. Bem, você pode achar isso ofensivo, mas é uma coisa boa, não uma coisa ruim.”

Falando mais tarde à BBC, Streeting, o secretário de saúde, condenou os comentários de Musk sobre Phillips, entre uma série de mensagens sobre o tema bandas de preparação que Musk enviou aos seus 210 milhões de seguidores do X nos últimos dias.

Ministra da Salvaguarda Jess Phillips. Fotografia: Ken McKay/ITV/Rex/Shutterstock

“É uma difamação vergonhosa de uma grande mulher que passou a vida apoiando vítimas do tipo de violência que Elon Musk e outros afirmam ser contra”, disse ela.

Streeting condenou o que chamou de “críticos de poltrona nas redes sociais”, comparando-os a pessoas como Starmer e Phillips, que “fizeram o trabalho árduo de prender espancadores de mulheres, estupradores e pedófilos”.

Quando questionado sobre Musk, Streeting disse: “Se você quiser arregaçar as mangas e fazer algo para combater a violência contra mulheres e meninas, então as plataformas online, seja X ou qualquer uma das outras plataformas, têm um papel a desempenhar para manter as pessoas seguro online, ajudando as autoridades a tomar medidas drásticas contra os perpetradores de violência contra mulheres e meninas, e pessoas que querem enganar crianças online.”

Farage, falando depois de se dirigir a apoiadores na conferência Reform East of England em Chelmsford no sábado, descreveu a linguagem de Musk como “termos muito, muito duros”, mas indicou que só seria considerada inaceitável se fosse vista como incitação à violência.

“Você sabe, na vida pública, coisas difíceis são ditas”, disse ele. “Aqueles da esquerda lançaram esse tipo de golpe na direita por muitas e muitas décadas e continuarão a fazê-lo”.

Farage disse acreditar que Musk tinha razão em chamar Starmer de cúmplice por não processar rapidamente gangues que atacam meninas vulneráveis ​​em várias cidades do Reino Unido por causa do papel do primeiro-ministro como diretor de processos públicos antes de se tornar político.

“O que ele está a referir-se, especificamente, é que em 2008 Keir Starmer tinha acabado de ser nomeado Diretor do Ministério Público e foi-lhes apresentado um caso de alegada violação em massa de jovens raparigas que não levou a um processo.

“Não conheço os prós e os contras disso, assim como você, mas se você acredita na liberdade de expressão, as pessoas podem ter uma opinião”.

Farage negou que sua relutância em criticar Musk estivesse relacionada a relatos de que Musk poderia doar até US$ 100 milhões (£ 80 milhões) para a Reform. Embora tenha dito que Musk “poderia muito” doar, Farage rejeitou a ideia de uma doação de US$ 100 milhões.

Não se distanciar dos comentários cada vez mais frequentes e inflamados de Musk sobre a política britânica acarreta riscos para Farage.

As pesquisas mostram que Musk é pessoalmente impopular entre muitos eleitores do Reino Unido, e várias das questões que ele discute, como o apoio ao ativista anti-islâmico de extrema direita Tommy Robinson e a ideia de que o rei deveria dissolver o parlamento e convocar eleições, não eram proeminentes. além das bolhas limitadas das mídias sociais.

O interesse de Musk na exploração sexual no Reino Unido surge após relatos de que Phillips disse ao conselho de Oldham que seria melhor realizar a sua própria investigação sobre o fracasso local, em vez de encomendar uma versão nacional.

Streeting defendeu esta decisão, dizendo à Sky News que já tinha havido uma investigação nacional sobre o assunto, liderada pelo especialista em bem-estar infantil Alexis Jay. Ele disse: “O que acredito que não apenas as vítimas históricas, mas as vítimas de hoje, de amanhã, da próxima e da próxima semana merecem é a plena implementação das recomendações de Alexis Jay. Nossos antecessores não implementaram nenhum deles.”