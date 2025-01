Fast-track immigration system launched at Chennai airport

O aeroporto da cidade lançou o tão aguardado sistema de imigração acelerada que permitirá aos viajantes registrados no Programa Viajante Confiável evitar longas filas na liberação da imigração.

O Ministro do Interior da União, Amit Shah, inaugurou o programa virtualmente na quinta-feira em Ahmedabad, em Mumbai, Calcutá, Bengaluru, Hyderabad, Kochi e Chennai simultaneamente. No aeroporto de Chennai, foram instalados oito portões dedicados, quatro para viajantes que partem e quatro para quem chega de destinos diferentes.

Os passageiros podem digitalizar seus passaportes e cartões de embarque nos portões para passar pelo controle de imigração. “A instalação está operacional desde a sua inauguração. Todos os passageiros registados podem usufruir da instalação”, disse um alto funcionário da FRRO. “Os passageiros que desejam registrar-se novamente podem visitar os aeroportos de Chennai, Trichy, Madurai e Coimbatore após completarem o procedimento de inscrição on-line para registrar seus dados biométricos. Os funcionários da imigração irão orientá-los”, acrescentou o funcionário.

Os passageiros registrados estarão sujeitos a verificação em duas etapas no âmbito do programa de imigração acelerado. No primeiro portão eletrônico, são digitalizados o passaporte e o cartão de embarque do passageiro. Depois de verificado, a pessoa pode seguir para a próxima porta eletrônica, onde seu rosto é escaneado. Se verificado, o passageiro será autenticado como viajante de confiança e o processo de imigração/emigração será concluído.

Autoridades de imigração disseram que mais de 1.000 pessoas se registraram no Escritório Regional de Registro de Estrangeiros em Chennai no âmbito do Programa Trusted Travellers. O sistema foi lançado pela primeira vez no Terminal 3 do Aeroporto IGI de Nova Deli em junho de 2024, e Chennai estava entre os outros sete aeroportos selecionados para implementar o programa.

A imigração acelerada foi planeada de forma faseada para 21 aeroportos em todo o país.