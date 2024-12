Finnish investigators into suspected sabotage find 100km trail on Baltic Sea bed

Pesquisadores finlandeses dizem ter encontrado uma trilha no fundo do mar que se estende por quase 100 quilômetros (cerca de 60 milhas) ao redor do local de um cabo elétrico submarino que foi danificado no dia de Natal, em um suposto ato de sabotagem russa.

Acredita-se que o navio suspeito de causar os danos, um navio chamado Eagle S que arvora a bandeira das Ilhas Cook, faça parte da chamada frota sombra da Rússia, usada para transportar produtos petrolíferos russos sujeitos a embargos após a invasão da Ucrânia em 2022.

“Nosso entendimento atual é que a marca de arrasto em questão é a da âncora do Eagle S”, disse o investigador-chefe da polícia, Sami Paila, no domingo. “Conseguimos esclarecer este assunto graças à investigação subaquática”, disse ele à emissora nacional finlandesa Yle.

O aparente ato de sabotagem danificou o cabo de alimentação Estlink 2 que liga a Finlândia à Estónia. A reparação do cabo levará meses, o que poderá levar a um aumento dos preços da electricidade na Estónia durante o Inverno. É o mais recente de uma série de incidentes suspeitos envolvendo danos a cabos submarinos de energia e comunicações.

Paila disse que “a questão da intenção é uma questão totalmente essencial” e será esclarecida durante a investigação. No entanto, um alto funcionário da Estónia disse que havia poucas dúvidas de que os dois países estavam a enfrentar um ataque deliberado.

“Se você estiver arrastando uma âncora, não é possível que você não perceba, porque o barco sairia do curso. “Claramente não é possível”, disse o funcionário ao The Guardian.

O responsável estónio admitiu que “não foi fácil provar” quem estava por detrás do ataque, embora as suspeitas recaiam naturalmente sobre a Rússia, que tem levado a cabo uma campanha de sabotagem contra países da NATO nos últimos dois anos.

A tripulação do Eagle S era composta por cidadãos georgianos e indianos, informou a mídia finlandesa, mas o navio havia atracado recentemente na Rússia e acreditava-se que transportava produtos petrolíferos russos.

O responsável estoniano disse que quando o alarme foi dado no dia de Natal, a Finlândia e a Estónia enviaram navios para a zona, mas o navio estoniano não aguentou o mar tempestuoso, pelo que os finlandeses tomaram a iniciativa. “Levamos algumas horas para esclarecer exatamente qual navio era o culpado e, durante esse tempo, [the Eagle S] “Também cortamos duas linhas de comunicação”, disse o funcionário.

No entanto, o navio foi parado antes que fossem causados ​​danos ao Estlink 1, um segundo cabo eléctrico que liga a Finlândia à Estónia. Tallinn lançou uma operação naval e de forças especiais para proteger o gasoduto restante.

A aparente sabotagem ocorre num momento em que a Estónia planeia dissociar a sua rede eléctrica da antiga rede soviética na próxima Primavera e, em vez disso, fundir-se com uma rede da Europa Central. O funcionário disse que esses planos iriam adiante, mas que os danos ao cabo provavelmente seriam caros, citando perdas sofridas quando o mesmo cabo foi retirado de serviço há um ano, em um ato não relacionado à sabotagem.

“Foi um aumento de 10% no custo ao longo dos meses necessários para o reparo. No total, os estónios pagaram mais 90 milhões de euros por isso. Portanto, não é moleza”, disse o responsável.

No mês passado, dois cabos de fibra óptica foram danificados nas águas entre a Suécia e a Dinamarca, num aparente acto de sabotagem por parte de um navio chinês. Os repetidos incidentes no Mar Báltico levaram o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, a anunciar na sexta-feira que a aliança aumentaria a sua presença militar no mar.

O responsável estónio disse que a própria operação militar de Tallinn se concentraria na monitorização do tráfego pesado no Báltico e no fornecimento de uma resposta rápida às ameaças. “Tentamos identificar navios suspeitos, ou se constatarmos que a âncora está na água faremos todo o possível para deter este navio antes que chegue ao cabo”, disse o responsável.