Um festival de paraquedistas de oito dias, sob os auspícios do Departamento de Turismo de Jharkhand, foi aberto em Jamshedpur no domingo. No primeiro dia, pelo menos nove entusiastas participaram de um paraquedista de uma altitude de 10.000 pés, disse um funcionário.

O ministro do Turismo de Jharkhand, Sudivya Kumar, inaugurou o evento no aeroporto Sonari. O paracharidismo é o esporte ou a atividade de pular de um avião e executar manobras acrobáticas no ar sob a queda livre antes de pousar em pára -quedas.

“Estamos fazendo todos os esforços para promover o turismo no estado, e este é um deles. O paraqueacharidismo está sendo organizado pela primeira vez no estado”, disse Kumar.

Kumar também disse que o estado é conhecido por seu turismo religioso.

“Também queremos progredir e avançar o turismo de aventura, como pára -quedista, escalada, paralyding, paraperação e viagem em balões de ar quente”, disse ele a repórteres.

Thomas Cook India, em associação com o turismo na Malásia, organizou um evento exclusivo de ratos em Mumbai, envolvendo mais de 30 altos executivos das principais corporações indianas e multinacionais. O evento mostrou que as várias ofertas de camundongos Malasia, que incluem facilidade de acesso, riqueza cultural e infraestrutura moderna. Com forte participação e experiências imersivas, o evento reforçou a posição da Malásia como um destino líder para viagens corporativas em 2025-26.

Usando os moradores de Jharkhand para participar do festival, o ministro disse que esses eventos são vistos no exterior e também em outros estados do país. A Skyhight India, uma empresa privada, comemora o evento em associação com o departamento de turismo. O fundador da empresa, Digvijay Sing, disse que o evento será concluído em 23 de fevereiro.

“Cerca de 55 Bhubaneswar, Kolkata, Purulia, Ranchi e Jamshedpur entusiastas se registraram para o paraquedista. Esperamos que o número cruzando a marca dos 100”, disse Singh à PTI.

Mais tarde, o ministro também se reuniu com os participantes para aprender sobre suas experiências. Os participantes disseram a ele que era uma experiência única para eles.