Flying taxis are on the horizon as aviation soars into a new frontier

Uma “elétrica=”” vertical=”” decolagem=”” e=”” aterrissagem=”” aeronave=”” construída=”” por=”” arqueiro=”” aviação=”” está=”” estacionada= “” at=”” an=”” aeródromo=”” in=”” salinas=”” calif.=”” via=”” ap=””/>”>

Quando ainda era criança e fazia viagens longas e tediosas entre a escola e sua casa arborizada nas montanhas durante a década de 1980, JoeBen Bevirt começou a fantasiar sobre carros voadores que poderiam levá-lo ao seu destino em questão de minutos.

Como CEO da Joby Aviation, Bevirt está cada vez mais perto de transformar seus voos de fantasia de infância em um sonho tornado realidade, enquanto ele e as mais novas iterações dos irmãos Wright lançam uma nova classe de aviões elétricos competindo para se tornarem táxis no céu.

O avião, conhecido como “veículo elétrico de decolagem e pouso vertical, ou eVTOL”, decola do solo como um helicóptero antes de voar a velocidades de até 200 milhas por hora (322 quilômetros por hora) com um alcance de cerca de 100 milhas. (161 quilômetros por hora). E estas naves fazem-no sem encher o ar com o ruído excessivo causado por helicópteros e pequenos aviões movidos a combustível.

“Estamos a poucos passos da linha de chegada. Queremos transformar o que hoje são viagens de uma e duas horas em viagens de cinco minutos”, disse Bevirt, 51, à Associated Press antes de um táxi aéreo Joby decolar. . em um vôo de teste em Marina, Califórnia, localizada a cerca de 40 milhas ao sul de onde ele cresceu, nas montanhas.

A Archer Aviation, uma empresa do Vale do Silício apoiada pela montadora Stellantis e pela United Airlines, vem testando seus próprios eTVOLs em terras agrícolas em Salinas, Califórnia, onde um protótipo chamado “Midnight” pode ser visto deslizando sobre um trator arando campos em novembro passado.

Os testes fazem parte da jornada que a Joby Aviation e outras empresas ambiciosas que juntas arrecadaram bilhões de dólares estão realizando para transformar carros voadores em mais do que apenas conceitos de fantasia popularizados na série de desenhos animados dos anos 1960, “Os Jetsons”. “, e o filme de ficção científica de 1982, “Blade Runner”.

A Archer Aviation e a vizinha Wisk Aero, com ligações com a gigante aeroespacial Boeing Co. e o cofundador do Google, Larry Page, também estão na vanguarda da corrida para trazer táxis aéreos para o mercado dos EUA. A Joby já fechou parceria para conectar seus táxis aéreos aos passageiros da Delta Air Lines, enquanto a Archer Aviation fechou acordo para vender até 200 de seus aviões para a United Airlines.

Os táxis voadores fizeram progressos regulatórios suficientes com a Administração Federal de Aviação dos EUA para resultar na recente criação de uma nova categoria de aeronaves chamada “elevação motorizada”, um passo que a agência não tomou desde que foi fundada. década de 1940.

Mas há mais obstáculos regulatórios a serem superados antes que os táxis aéreos possam transportar passageiros nos EUA, tornando Dubai o local mais provável onde os eVTOLs realizarão voos comerciais, talvez ainda este ano.

“É um negócio complicado desenvolver uma classe completamente nova de veículos”, disse Adam Lim, diretor da Alton Aviation Consultancy, uma empresa que acompanha os desenvolvimentos na indústria. “Será como uma situação de rastejar, andar, correr. No momento, acho que ainda estamos engatinhando. Não teremos uma realidade do tipo Jetsons, onde todos estarão voando para todos os lados nos próximos dois ou três anos. “

A China também está a correr para tornar os carros voadores uma realidade, uma busca que despertou o interesse do presidente eleito, Donald Trump, em tornar os veículos uma prioridade para a sua próxima administração durante os próximos quatro anos.

Se as ambições dos pioneiros do eVTOL se tornarem realidade nos EUA, as pessoas poderão pegar um táxi aéreo de e para os aeroportos de Nova York e Los Angeles nos próximos anos.

Como seus táxis elétricos podem voar livremente em alta velocidade, Joby planeja transportar até quatro passageiros da Delta Air Lines por vez, dos aeroportos da região de Nova York até Manhattan, em cerca de 10 minutos ou menos. Para começar, os preços dos táxis aéreos quase certamente serão significativamente mais altos do que o custo de pegar um táxi ou Uber do aeroporto JFK para Manhattan, mas a diferença pode diminuir com o tempo porque os eVTOLs devem ser capazes de transportar um volume maior de passageiros do que os veículos terrestres. . preso no trânsito em todos os sentidos.

“Você verá rodovias no céu”, previu o CEO da Archer Aviation, Adam Goldstein, durante uma entrevista na sede da empresa em San Jose, Califórnia. “Haverá centenas, talvez milhares desses aviões voando nessas cidades individuais e isso realmente mudará a forma como as cidades são construídas”.

Os investidores apostam que Goldstein está certo, já que ajudou Archer a levantar mais US$ 430 milhões no ano passado de um grupo que incluía Stellantis e United Airlines. A infusão ocorreu logo depois que uma montadora japonesa investiu outros US$ 500 milhões na Joby, elevando seu investimento total naquela empresa para quase US$ 900 milhões.

Esses investimentos fizeram parte dos US$ 13 bilhões que as empresas eTVOL levantaram nos últimos cinco anos, segundo a Alton Aviation.

Tanto a Joby Aviation quanto a Archer Aviation abriram o capital em 2021 por meio de fusões reversas, abrindo outro caminho para arrecadação de fundos e facilitando a contratação de engenheiros com a atração das opções de ações. Ambas as empresas conseguiram atrair trabalhadores da fabricante de carros elétricos Tesla e da fabricante de foguetes SpaceX e, no caso da Archer, invadir as fileiras da Wisk Aero.

As deserções de Wisk desencadearam um processo acusando Archer de roubo de propriedade intelectual em uma disputa que foi resolvida com um acordo de 2023 que incluía um acordo para os dois lados colaborarem em algumas facetas da tecnologia eTVOL.

Antes de abrir o capital, Joby também adquiriu a tecnologia eTVOL desenvolvida pelo serviço de carona Uber em um acordo de US$ 83 milhões que também uniu essas duas empresas como parceiras.

Mas nenhum dos acordos ou avanços tecnológicos impediu que as perdas se acumulassem nas empresas que constroem carros voadores. Joby, cujas raízes remontam a 2009, quando Bevirt fundou a empresa, sofreu perdas de 1,6 mil milhões de dólares desde a sua criação, enquanto a Archer acumulou quase 1,5 mil milhões de dólares em perdas desde a sua fundação em 2018.

Embora tenham migrado para serviços comerciais de táxi aéreo, tanto Joby quanto Archer estão tentando gerar receita negociando contratos para usar seus eTVOLs nas forças armadas dos EUA para entregas e outras missões de curto alcance. A Archer firmou uma parceria com a Anduril Industries, especialista em tecnologia de defesa militar fundada pelo inventor dos fones de ouvido Oculus, Palmer Luckey, para ajudá-la a garantir negócios.

As perspectivas incertas deixaram ambas as empresas com valores de mercado relativamente baixos para os padrões da indústria de tecnologia: a Joby’s está em torno de US$ 7 bilhões e a Archer está em US$ 6 bilhões.

Mas Bevirt vê o céu azul à frente. “Os eVTOLs vão transformar a forma como nos movemos”, disse ele. “É uma maneira muito melhor de se locomover. Ver o mundo do ar é melhor do que ficar preso no trânsito na rodovia interestadual.”