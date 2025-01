Fog season: Centre lists steps for airlines, airport operators to minimise flyers' pain

As companhias aéreas não devem manter os passageiros sentados dentro do avião por mais de 90 minutos em caso de atrasos na partida devido ao nevoeiro e devem cancelar voos com atrasos superiores a três horas. Com o início da alta temporada de neblina de inverno, o Ministério da Aviação Civil da União listou na quarta-feira o que as companhias aéreas e os operadores aeroportuários devem e não devem fazer para minimizar os transtornos aos passageiros.

“A circular do Bureau de Segurança da Aviação Civil (BCAS) foi implementada para facilitar a reentrada tranquila de passageiros em caso de cancelamento de voos e o CISF organizou exercícios com as partes interessadas. Isso reduziria significativamente a inconveniência para os passageiros e garantiria um processo de reembarque mais tranquilo. assim que os voos forem retomados”, disse o ministério chefiado por Ram Mohan Naidu em comunicado.

As companhias aéreas foram “orientadas” a comunicar proativamente com os passageiros sobre potenciais atrasos/cancelamentos devido a problemas de visibilidade. “Para este fim, as companhias aéreas e os agentes de reservas (devem) garantir que as informações de contato corretas dos passageiros sejam registradas durante a reserva da passagem.”

O Departamento Meteorológico (IMD), juntamente com a Autoridade Aeroportuária da Índia (AAI), está acelerando a implementação de um ‘sistema avançado de observação meteorológica’ (AWOS) no Aeroporto Internacional Indira Gandhi e em outros aeroportos afetados pelo nevoeiro. Este sistema garantirá informações meteorológicas precisas e oportunas para pilotos e controladores de tráfego aéreo para melhorar a segurança e a eficiência operacional. “O IMD (está) comprometido em garantir que todos os equipamentos meteorológicos operem sem interrupção.”

Segundo o ministro da Aviação Civil, as autoridades foram obrigadas a suspender durante algum tempo as operações mesmo nas pistas CAT-III. A decisão foi tomada tendo em conta a segurança dos passageiros, que continua a ser a principal prioridade para todos no ecossistema da aviação, acrescentou. As pistas CAT III não podem lidar com operações de visibilidade zero.

A Direção Geral da Aviação Civil (DGAC), “em estreita coordenação com as companhias aéreas, garantiu o destacamento de um número adequado de tripulações e aeronaves em conformidade com CAT II/CAT III para realizar operações de baixa visibilidade de forma eficiente durante o nevoeiro nos aeroportos afetados. Três as pistas do aeroporto de Delhi ativaram sistemas ILS CAT-III, incluindo a importante pista 10/28 (aquela entre T1 e T2). fornecer atualizações em tempo real sobre as condições de visibilidade. O aeroporto também aumentou o número de veículos follow-me, que orientarão e auxiliarão os pilotos no pátio/pista de táxi durante. condições de baixa visibilidade que garantam uma melhor coordenação no terreno”, diz o comunicado.