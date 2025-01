France holds off Spain as world's tourist favourite

A França, anfitriã dos Jogos Olímpicos, manteve a sua posição como principal destino turístico do mundo em 2024, com 100 milhões de visitantes, resistindo à forte concorrência de países como a Espanha, informou o Ministério do Turismo na terça-feira. À medida que o turismo global regressou aos níveis anteriores à pandemia, com 1,4 mil milhões de pessoas a viajar para o estrangeiro, segundo a ONU, tanto a França como a Espanha anunciaram números recorde de visitantes.

“Embora a França continue a ser líder mundial neste sector, enfrentamos uma concorrência feroz, especialmente de Espanha”, disse a ministra francesa do Turismo, Nathalie Delattre, numa entrevista ao jornal Le Figaro, na terça-feira.

A Espanha disse na semana passada que um recorde de 94 milhões de turistas estrangeiros chegou ao país ibérico em 2024, um aumento de 10% em relação ao ano anterior.

A França, que acolheu os Jogos Olímpicos entre julho e setembro de 2024, recebeu mais dois milhões de visitantes em 2024, um aumento de dois por cento em relação a 2023. Mas embora França tenha tido mais visitantes, gastaram menos do que os de Espanha: 71 mil milhões de euros. (74 mil milhões de dólares), contra 126 mil milhões de euros em Espanha.

“Precisamos trabalhar para aumentar o gasto médio por visitante e fazer com que nossos visitantes fiquem mais tempo”, disse Delattre.

As receitas de turistas internacionais em França aumentaram um total de 12% em termos anuais, em grande parte impulsionadas por cidadãos belgas, ingleses, alemães, suíços e americanos, afirmou o Ministério do Turismo num comunicado.

As pernoites de turistas americanos aumentaram 5%, acrescentou o ministério, chamando os americanos de “uma clientela chave” com forte poder de compra. Apesar do regresso dos clientes da Ásia, o número de visitantes chineses em França permaneceu 60% inferior ao de antes da pandemia. 30% menos japoneses visitaram o país do que em 2019.

Entretanto, a boa nevasca no final de 2024 alimentou uma recuperação nas férias de fim de ano, quando os amantes dos desportos de neve acorreram às pistas de esqui francesas.

“As perspectivas para o primeiro trimestre de 2025 são muito boas, com o número de visitantes a aumentar”, acrescenta o comunicado do ministério.