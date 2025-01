From impulse escapes to redefined journeys: How India is set to travel in 2025

Hari Ganopathy, co -fundador, Pickyourail “/>

A história da evolução das viagens da Índia não é apenas sobre tendências de destino, é uma mudança transformadora de comportamento. Os últimos dois anos de viagens de vingança fizeram mais do que normalizar a exploração global; Eles introduziram uma nova dinâmica. As caras estadias nacionais, o aumento dos destinos de vistos na chegada e a aprimorada conectividade direta tornaram as viagens internacionais não apenas mais acessíveis, mas são irresistivelmente atraentes. Ao entrar em 2025, essa transformação apenas acelera.

Exploradores de impulso: buscando espontaneidade

“Livro agora, Plan mais tarde” tornou -se o mantra definidor do viajante indiano moderno. Com o aumento da renda disponível e as plataformas que oferecem ofertas rápidas, as viagens espontâneas se tornaram uma tendência dominante. Os exploradores de impulso, que vêm principalmente de cidades metropolitanas, representam 85% desse segmento. Em geral, eles viajam em pequenos grupos de amigos ou como casais de dupla admissão não-Kids (Dink), atraídos por destinos como Vietnã, Azerbaijão, Cingapura e Tailândia, uma mistura de pontos críticos emergentes e estabelecidos. Para esses exploradores, os acordos de voo por último -minuto, vôos diretos e opções de visto na chegada tornam irresistível as fugas internacionais. Os exploradores de impulso incorporam um espírito de aproveitar o momento, alimentado por um desejo de escapar da rotina e abraçar novas experiências. Suas viagens são frequentemente formadas pela espontaneidade, mas suas histórias revelam uma necessidade mais profunda de explorar o desconhecido.

Os celebradores: converter os marcos em memórias

De 40º aniversário viagens a promoções, BabyStoons e até desejos de nicho, como as compras em Dubai, 2025 verão as viagens de celebração florescem. Esse segmento reflete como as viagens se tornaram essenciais para marcar os marcos da vida. Imagine um viajante voando para Dubai apenas para comprar um par raro da Air Jordans ou outro planejando uma escapada para assistir a uma partida de críquete. A mídia de aniversário, que é celebrada seis meses de casamento, está ganhando popularidade, com casais que optam por destinos internacionais que combinam luxo com aventura. Os viajantes da celebração cobrem vários dados demográficos, mas compartilham um espírito comum: a viagem não é um luxo, é como eles celebram a vida. A geração do milênio, em particular, lidera esse grupo, promove a demanda por itinerários selecionados que combinam indulgência com a imersão cultural. Eles nos lembram que cada marco é uma oportunidade de explorar, conectar e criar memórias que duram a vida inteira.

Gen Z Wanderlust: The Bold Explorers

A geração Z está redefinindo viagens com seu apetite insaciável por exploração. Viajando aproximadamente 21 dias por ano, significativamente mais do que a média de 13 dias, esta coorte cobre a liberdade de cronogramas remotos, sabáticos e flexíveis. Eles confiam muito no “livro agora, pagam mais tarde”, priorizam experiências sobre economias. As preferências de viagem da geração Z variam de vida noturna vibrante a aventuras imersivas, e seus itinerários geralmente mostram uma mistura ousada de espontaneidade e experiências dignas de redes sociais. Para a geração de genes, viajar não é apenas uma pausa, é um estilo de vida. Suas viagens geralmente refletem seus valores, desde a busca de sustentabilidade até a exploração de destinos que ressoam com seu senso de individualidade.

Los Foleles: Trabalho e lazer embaçados

Uma das tendências mais emocionantes de 2025 é o surgimento de brincadeiras, amigos que também trabalham juntos, transmitem enquanto trabalham remotamente. Esse segmento prospera em destinos que oferecem um equilíbrio de lazer e produtividade, como amigos com coworking de Bali ou aluguel de longo prazo em Portugal. Foleles está promovendo a demanda por estadias prolongadas, e muitos se combinam fora da equipe com exploração pessoal. Essa viagem dupla -de propósito personifica como os limites entre trabalho e lazer estão desaparecendo.

O grupo de viajantes internacionais pela primeira vez na Índia está se expandindo rapidamente. Somente no primeiro semestre de 2024, 15 milhões de índios se aventuraram no exterior, marcando um aumento de 14 % ano -em ano e um aumento de 12 % em comparação com os níveis anteriores à pandemia em 2019. Em 2027, espera -se que a Índia Torna -se o mundo para se tornar o mundo o 5º maior mercado de viagens de saída, sublinhando sua crescente influência no turismo global.

A ascensão dos brincadeiras é um testemunho da natureza evolutiva do trabalho e da viagem, onde a colaboração e a exploração andam de mãos dadas.

O intencional: maximizar cada experiência

As decisões baseadas no valor estão reformulando as preferências de viagem por meio da demografia. As famílias, por exemplo, otimizam os intervalos mais curtos para maximizar as experiências, geralmente optando por destinos internacionais rivalizam com os custos nacionais. Enquanto Bengaluru continua sendo o principal mercado em fontes da Índia para viagens internacionais, destinos como Baku ganharam tração por oferecer uma experiência exótica, mas acessível. A crescente popularidade das políticas de visto e visto na chegada alimentou combustível essa mudança, com o sudeste da Ásia e o meio emergente como favoritos para o luxo acessível.

Os viajantes escolhidos exemplificam um equilíbrio cuidadoso entre valor e experiência, garantindo que cada quebra de uso contribua para uma viagem memorável.

O que é 2025 para viajantes indianos?

À medida que avançamos em 2025, a viagem está pronta para ser mais experimental, com tendências como esportes de aventura, viagens ecológicas e atividades culturais imersivas que dominam os itinerários. Destinos como Shillong, Langkawi e Almaty capturam a imaginação dos viajantes indianos, oferecendo as experiências comuns, mas profundamente enriquecedoras. A expansão da infraestrutura, incluindo a adição de 200 aeroportos até 2030, promete que mesmo os destinos mais remotos são acessíveis.

Na frente financeira, o setor continua a atrair investimentos significativos. Desde o aumento das novas empresas de tecnologia de viagens até os altos preços das ações dos principais atores, o setor está prosperando. Esse impulso financeiro sublinha o potencial transformador do mercado de viagens indiano, que deve crescer 97 bilhões de INR para o ano fiscal30.

Um novo capítulo sobre viagens

Viajar em 2025 é mais do que uma viagem; É uma celebração da vida, marcos e individualidade. Dos exploradores de impulso que realizam acordos de última hora até a paixão implacável pelas viagens da geração Z, as histórias por trás dessas viagens refletem uma nação que está abraçando o mundo em seus próprios termos. Viajar não está mais para onde estamos indo, é sobre como isso nos muda. Enquanto olhamos para o futuro, uma coisa é clara: o futuro das viagens é tão dinâmico e diversificado quanto os viajantes que a formam.

O autor é o co -fundador do Pickyourail.

Descarga de responsabilidade: As opiniões expressas são apenas do autor e EtTravelworld.com não é necessariamente assinada a ele. EtTravelworld.com não será responsável por nenhum dano causado a qualquer pessoa/organização direta ou indiretamente.