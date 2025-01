Ghana announces visa-free entry for African passport holders

Acra, 3 de Janeiro de 2025 – O Presidente cessante do Gana, Nana Akufo-Addo, anunciou na sexta-feira que todos os titulares de passaportes africanos poderão viajar sem visto a partir do início deste ano, marcando um passo em direcção à integração económica continental. O anúncio foi feito durante seu discurso final sobre o Estado da União, enquanto ele se prepara para renunciar em 6 de janeiro, após dois mandatos.

“Estou orgulhoso de ter aprovado a isenção de visto para o Gana para todos os titulares de passaportes africanos, a partir do início deste ano”, disse Akufo-Addo no seu discurso ao parlamento.

“Este é o próximo passo lógico em direcção à Zona de Comércio Livre Continental Africana (AfCFTA) e ao funcionamento do maior bloco comercial do mundo”, disse ele.

“Todos estes são elementos essenciais para a concretização da Agenda 2063 da UA, que prevê uma África integrada e conectada até 2063”, acrescentou, referindo-se ao plano de desenvolvimento da União Africana para um período de 50 anos.

O Gana junta-se ao Ruanda, às Seicheles, à Gâmbia e ao Benim na oferta de entrada sem visto aos viajantes africanos.

O Gana já tinha permitido o acesso sem visto a cidadãos de 26 países africanos e vistos à chegada a viajantes de outros 25 países, enquanto apenas dois países africanos – Eritreia e Marrocos – exigiam um visto antes da entrada.

A política de isenção de vistos baseia-se nos esforços do Gana para fortalecer a sua reputação internacional, especialmente através de iniciativas como o Ano do Retorno 2019, que celebrou a diáspora africana e comemorou 400 anos do comércio transatlântico de escravos.

A campanha atraiu milhares de visitantes, incluindo celebridades, ao Gana e levou alguns a obterem cidadania, aumentando o perfil global do país como centro cultural e turístico.

Akufo-Addo também aproveitou o seu último discurso para promover o progresso económico sob a sua liderança, citando um aumento nas reservas internacionais brutas do Gana para 8 mil milhões de dólares, contra 6,2 mil milhões de dólares em 2017, e um crescimento significativo do PIB em 2024.

“O crescimento económico regressou à trajetória pré-Covid”, disse ele, projetando uma taxa de crescimento de 6,3% até 2025.

“Deixo para trás um Gana que está a prosperar, que resistiu aos grandes desafios globais com notável tenacidade, cuja economia está a recuperar de forma constante e cujas instituições estão a funcionar de forma eficaz”, disse ele.

A nação da África Ocidental, rica em petróleo e ouro, é uma das democracias mais estáveis ​​de África.

A partir de 2022, tem lutado contra uma das suas piores crises económicas em décadas e está atualmente sob um programa de ajuda de 3 mil milhões de dólares do Fundo Monetário Internacional. O presidente cessante entrega o poder a John Mahama, que venceu as eleições de dezembro.