Give and take: I went on a volunteering holiday in Dorset – and learned stone masonry in return

Ei Subo a escada que leva à torre de andaimes e subo na plataforma, seguida pelo balde de cimento que preparei. Estou prestes a “colocar uma cama” para selar uma janela de pedra e “apontar para a parede”. Se você tivesse me perguntado esta manhã, enquanto eu tomava meu café na sala de jantar da comunidade Othona, perto de Bridport, Dorset, o que qualquer uma dessas coisas significava, eu não teria ideia. Mas de alguma forma, no decorrer da manhã, tornei-me um pedreiro. O voluntariado é esse: ao dedicar o seu tempo a uma boa causa, também lhe permite ganhar confiança, esforçar-se e aprender algo novo.

As Comunidades Othona em Essex e Dorset dedicam-se à vida simples e à espiritualidade prática centrada no Cristianismo, mas estão abertas a todos, especialmente aqueles que se sentem inseguros quanto à sua fé ou estão à margem dos cuidados tradicionais da igreja. Eles oferecem retiros sobre tudo, desde escrita e canto até astronomia. Estou aqui para um dos seus habituais feriados de trabalho residencial.

A base comunitária fica perto da vila costeira de Seatown. Fotografia: Jon Arnold Images/Alamy

A pousada revestida de pedra da comunidade fica em seis hectares de jardins em meio a bosques com cheiro de pinheiro acima da praia de Chesil, onde grupos de homens e mulheres colhem maçãs em pomares, fazem caixas de compostagem e colocam grama. À medida que trabalham juntos com o sol nas costas, amizades são formadas e confidências são compartilhadas.

As pessoas dedicam seu tempo a instituições de caridade porque acreditam no que estão tentando alcançar e querem retribuir.

As habilidades de todos são valorizadas: duas mulheres passam o dia fazendo novas cortinas para os quartos de hóspedes. “Adoro costurar”, diz uma delas, “mas nunca encontro tempo para fazer isso em casa”. Outro faz a melhor torta de maçã Dorset: doce, crocante e pegajosa, perfeita depois de um dia de enxertia.

A alvenaria de pedra não faz parte das minhas habilidades naturais, mas tendo comprado recentemente uma casa antiga, estou ansioso para aprender e apreciar a instrução que recebo do construtor da comunidade e de um colega voluntário que por acaso é um topógrafo de edifícios. Juntos, eles me mostram como misturar concreto e como manusear uma espátula e um falcão, nome da tábua que segura a argamassa.

Os voluntários relaxam após um dia de enxertia.

Nos últimos anos, reservei um tempo para ser voluntário por alguns dias em Othona. Na viagem, às vezes me pergunto por que, quando meu próprio jardim é uma selva e minha casa está desmoronando, desisto do meu fim de semana para ajudar os outros. Mas sempre saio sabendo que ganhei muito mais com a experiência do que dei. As pessoas dedicam seu tempo a essas instituições de caridade porque acreditam no que estão tentando alcançar e querem retribuir. Mas eles voltam sempre porque, como eu, sentem que o que recebem tem o mesmo valor.

Esses tipos de férias residenciais de baixo custo estão se tornando cada vez mais raras. Quando jovem, tentando construir uma carreira na conservação da vida selvagem, participei de férias de trabalho do TCV (The Conservation Volunteers) e do National Trust, que terminaram, vítimas dos bloqueios da Covid e das restrições orçamentárias. Hoje em dia você precisa se aprofundar para encontrar experiências semelhantes disponíveis com um orçamento limitado.

A casa tem lindas vistas para o mar. Fotografia: Othona West Dorset

Othona trabalha muito para manter os custos baixos e oferece descontos substanciais em alimentação e acomodação nos finais de semana de trabalho, além de um programa de bolsas de estudo. Eles estão empenhados em dar a todos a oportunidade de ter um momento de descanso em um mundo agitado.

A RSPB também oferece estadias residenciais para voluntários experimentarem a vida como guardas em suas reservas naturais de Dungeness em Kent e na Ilha Rathlin, na costa do condado de Antrim. E a Mountain Bothies Association hospeda grupos de trabalho durante todo o ano para que você possa ajudar a manter seus alojamentos vitais para os caminhantes.

Através do voluntariado, aprendi uma ampla gama de habilidades para a vida, desde fazer pão até podar macieiras.

Através do voluntariado, aprendi uma vasta gama de competências para a vida, desde fazer pão e podar macieiras em Othona até melhorar os meus conhecimentos de observação de aves e confiança na partilha da minha paixão pela vida selvagem com outras pessoas enquanto trabalhava como voluntária na RSPB. Essa experiência me ajudou a decidir minha carreira.

Fazer férias voluntárias no exterior com organizações como a Workaway me deu uma compreensão profunda da cultura de um país que você nunca conseguiria como turista. Dei aulas em escolas no Ártico, construí navios terrestres na Flórida e aprendi a ser o “chefe” ao alimentar uma matilha de lobos num projeto de reabilitação na Rússia. Ser voluntário significava ser tratado como uma parte valiosa de uma comunidade, e não como um estranho.

Acredito que trabalhar em conjunto e contribuir para uma causa comum preenche uma necessidade humana essencial de sermos uma espécie social, de trabalharmos com as nossas mãos para o bem das nossas comunidades ou para algo maior do que nós mesmos.

Voluntários trabalhando com blocos de pedra. Fotografia: Othona West Dorset

Descobri isso ao longo de seis anos realizando tarefas semanais para grupos de voluntários conservacionistas. Logo percebi que durante as horas que passei cortando ou cercando com os voluntários todas as minhas dúvidas se dissiparam. Eu ri com mais liberdade e me senti mais confiante em mim mesmo. E vi um efeito semelhante em outros. Foram beneficiados tanto os jovens que sofrem de depressão quanto os idosos que precisavam de companhia. O voluntariado tem o hábito de acelerar o sentimento de proximidade com as pessoas com quem trabalha, experiência que escrevi no meu livro Os Voluntários.

O que aprendi foi que, ao dedicar meu tempo a algo que me interessava, minhas próprias preocupações eram colocadas em perspectiva. Há evidências de que fazer o bem aos outros pode torná-lo mais otimista em relação à vida em geral. Estudos mostram que pessoas altruístas relatam maior satisfação com a vida e apresentam menos sintomas de depressão.

Muitas destas organizações não sobreviveriam sem o trabalho gratuito fornecido pelos voluntários.

Mas Othona não se trata apenas de trabalho. Nos dias seguintes, jogo boliche em uma pista de boliche de madeira precária atrás de um pub, cumprimentando uma mulher tão desesperada quanto eu. Aventuro-me no Seaside Sauna Haus em Seatown e corro gritando e rindo pelas ondas geladas com três pessoas que acabei de conhecer. Troco histórias de vida com trapezistas, professores e nutricionistas por uma deliciosa comida caseira e, sim, no final da semana, me pego falando sobre cinzéis reforçados e proporções de mistura de cimento como um profissional.

Férias voluntárias não são para todos. Não se trata de colocar os pés numa espreguiçadeira. Não são férias em spa. Normalmente não incluem acomodações luxuosas, banheiro privativo ou banheira de hidromassagem no terraço. São para pessoas que esperam calçar luvas de trabalho incompatíveis, arregaçar as mangas e produzir esterco. Muitas dessas organizações não sobreviveriam sem o trabalho gratuito que os voluntários fornecem, mas isso não faz com que eu ou qualquer outra pessoa estejamos envolvidos no trabalho. fim de semana um santo. Posso dirigir até lá questionando minha sanidade por ter cedido meu tempo livre a outras pessoas, mas sempre dirijo para casa sabendo que meu tempo foi bem gasto e planejando meu retorno.

Como encontrar um refúgio voluntário que combina com você

Escolha dedicar seu tempo a uma causa que lhe interesse ou a uma organização que desperte sua curiosidade. Trabalhar por algo em que você acredita deve tornar o tempo livre um prazer. Alternativamente, siga a sua curiosidade para descobrir mais sobre um destino ou empresa não convencional.

Se você pagar para ser voluntário, pergunte quanto do seu dinheiro vai para a organização que você está ajudando. Oportunidades de voluntariado remunerado podem fazer muito bem para apoiar pequenas instituições de caridade em países menos ricos, mas certifique-se de que seu dinheiro chegue aos bolsos das pessoas para quem você trabalha ou com quem trabalha.

Peça para ver depoimentos de outros voluntários para ter certeza de que o projeto escolhido corresponde às suas expectativas. Algumas organizações oferecem pesquisas ou experiências como rastreamento de vida selvagem, mas se você espera que o voluntariado possa ajudá-lo a progredir em sua carreira, faça muitas perguntas para ter certeza de que a experiência tem valor real e você não se verá realizando tarefas inúteis ou de baixo custo. categoria.

Esclareça quantas horas você deverá trabalhar como voluntário por dia e quando poderá tirar uma folga para lazer. Isto é especialmente verdadeiro quando se oferece voluntariado para indivíduos através de empresas como a Workaway. Resolver os detalhes antes de chegar pode proteger todos de mal-entendidos e relacionamentos tensos.

Não espere luxo. Se uma organização precisar de sua ajuda, provavelmente não terá condições de oferecer hospedagem inteligente. Poderá ser necessário trazer a sua própria toalha e, em alguns casos, roupa de cama.

Saia da sua zona de conforto. Othona é um centro de retiro cristão, mas está aberto a pessoas de todas as religiões e de nenhuma. Os voluntários tendem a ser pessoas acolhedoras e interessantes, e trabalhar com outras pessoas ajuda a quebrar barreiras.

Carol Donaldson é autora de Os voluntários: uma memória de conservaçãoIrmandade e Comunidade (Summersdale, £ 10,99). Encomende uma cópia por £ 9,89 em Guardianbookshop.cometrô. Taxas de entrega podem ser aplicadas