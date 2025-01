Global passenger demand up 8.1 per cent in November 2024, driven by international markets

A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) relatou um aumento notável de 8,1% na demanda global de passageiros em novembro de 2024, em comparação com o ano anterior. Este crescimento é evidente tanto nas viagens nacionais como internacionais, com a procura internacional a aumentar 11,6 por cento e a procura interna a aumentar 3,1 por cento.

A capacidade total, medida em assentos-quilômetro disponíveis (ASK), aumentou 5,7%, enquanto a taxa de ocupação geral subiu para 83,4%, um recorde histórico em novembro.

O Diretor Geral da IATA, Willie Walsh, destacou que embora a procura de passageiros continue a aumentar, o setor da aviação enfrenta desafios contínuos com a cadeia de abastecimento de aeronaves. “O crescimento da capacidade está aquém da procura em 2,4 pontos percentuais e os factores de ocupação estão em níveis recorde. As companhias aéreas estão a perder oportunidades de melhorar o serviço, modernizar os seus produtos e melhorar o desempenho ambiental devido a atrasos nas entregas de aeronaves”, disse ele.

Regionalmente, o mercado da Ásia-Pacífico liderou a procura com um aumento de 19,9 por cento, enquanto a Europa registou um aumento de 9,4 por cento. A América Latina e África também registaram ganhos impressionantes, com a procura a aumentar 11,4% e 12,4%, respetivamente. Em contrapartida, o mercado interno dos EUA registou uma ligeira contracção de 2,7 por cento em termos homólogos, continuando uma tendência de abrandamento do crescimento observada desde meados de 2024.

Apesar destes desafios, Novembro marcou mais um mês de forte crescimento nas viagens aéreas, sublinhando a resiliência da indústria e a crescente procura de conectividade internacional. Com o aumento do número global de passageiros, a IATA apela a soluções mais rápidas para as perturbações da cadeia de abastecimento que dificultam um maior crescimento.