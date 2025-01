Goa beaches turn into celebration venues as people welcome New Year

Milhares de turistas e residentes locais reuniram-se nas praias de Goa depois da meia-noite de quarta-feira para celebrar o Ano Novo. À noite, havia tráfego intenso em várias estradas que conduziam às praias, apesar de a polícia estatal ter regulamentado o movimento de veículos em rotas movimentadas, em antecipação a uma grande multidão à beira-mar.

A maioria das praias de destaque do estado começou a ficar lotada a partir da noite de terça-feira, quando um grande número de pessoas compareceu para presenciar o último pôr do sol de 2024.

Ao bater da meia-noite, as pessoas se cumprimentaram para dar as boas-vindas ao Ano Novo em meio a fogos de artifício e programas musicais organizados em diversas barracas de praia. O governador do estado PS Sreedharan Pillai e o ministro-chefe Pramod Sawant cumprimentaram as pessoas por ocasião do Ano Novo.

O Ministro do Turismo de Goa, Rohan Khaunte, disse ao PTI que as celebrações decorreram de forma pacífica e os turistas reimpuseram a fé no estado costeiro como destino preferido para as celebrações do Ano Novo.

A maioria dos hotéis, incluindo os de luxo, registrou ocupação total, disse ele.

Algumas das praias populares, incluindo Calangute, Baga, Vagator, Candolim, Sinquerim, Anjuna, Morjim e Ashram no Norte de Goa e Colva, Benaulim, Majorda, Utorda, Palolem e Rajbag no Sul de Goa, atraíram hordas de turistas durante a celebração. Isso continuou até a manhã de quarta-feira.

Os membros da comunidade cristã, que representa cerca de 30 por cento da população de Goa, participaram nas missas da meia-noite realizadas nas igrejas de todo o estado para assinalar o Ano Novo.

Após as orações, muitos deles organizaram encontros em suas respectivas localidades e participaram de diversas atividades de entretenimento.

Segurança reforçada foi implantada em locais importantes do estado para evitar qualquer problema de lei e ordem, disse um alto funcionário da polícia.

Exceto por alguns pequenos acidentes relatados em algumas partes de Goa, as celebrações do Ano Novo decorreram pacificamente, disse ele.

O Governador Pillai cumprimentou o povo e disse: “O Ano Novo é um evento alegre no qual refrescamos os nossos pensamentos e nos preparamos para novas conquistas”.

“A chegada do Ano Novo traz novas esperanças, aspirações e expectativas e rejuvenesce as nossas vidas”, afirmou o governador em comunicado.

O ano que acabou de passar tem muitas conquistas notáveis, como a estrada de ligação de Mopa e o novo aeroporto de Mopa (Aeroporto Internacional de Manohar), que deverão impulsionar a economia do estado, disse ele.

“É também um verdadeiro prazer que Goa continue a fazer progressos louváveis ​​em todos os campos”, disse Pillai.

Ele disse que Raj Bhavan de Goa tem um grande público ‘Vaman Vriksha Udyan’ (jardim de bonsai) com 1.008 plantas.

No ano passado, Raj Bhavan lançou o ‘Prachin Vriksha Ayurvedic Chikitsa’, também conhecido como ‘Vriksha Poshana Yoga’, para proteger e preservar as árvores antigas ali, com base nos princípios do Vriksha Ayurveda, um raro tratado sobre a ciência da vida vegetal. ele disse o governador.

“Damos as boas-vindas ao Ano Novo de 2025 em ‘Amrit Kaal’ com novas resoluções e avançamos para nos tornarmos uma nação inclusiva e desenvolvida até 2047. Nesta alegre ocasião, vamos todos trabalhar juntos num espírito de harmonia e amizade para inaugurar o progresso e desenvolvimento para criar um amanhã melhor e mais brilhante”, disse ele.

CM Sawant em sua mensagem disse que é hora de olhar para trás e valorizar as memórias da vida.

“Apesar de todos os ressentimentos que possamos ter encontrado, vamos abrir nossos corações e deixar isso passar”, disse ele em comunicado.

“O Ano Novo nos dá esperança de olhar para um futuro brilhante e explorar novas oportunidades. É uma inspiração para alcançar novos objetivos”, disse Sawant.

Ele disse que o governo estadual tem trabalhado arduamente para implementar vários esquemas para o bem-estar efetivo da população.

“Mantendo elevada a nossa determinação, marchemos em direcção a ‘Swayampurna Goa’ no próximo ano com maior força”, disse o CM.

“Que o Ano Novo abençoe a todos com uma fé inabalável que iluminará o nosso caminho ao longo do ano”, acrescentou.