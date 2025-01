Goa records 27 per cent increase in domestic arrivals this holiday season

A indústria turística de Goa testemunhou um aumento notável no número de visitantes durante as últimas semanas de dezembro de 2024, consolidando ainda mais a sua posição como um dos principais destinos turísticos da Índia. O afluxo de viajantes nacionais e internacionais traduziu-se em benefícios económicos significativos para o estado e o turismo continuou a impulsionar um crescimento significativo.

Entre 20 e 31 de dezembro, o Aeroporto Internacional de Dabolim registou um aumento acentuado nas chegadas de passageiros. Um total de 1,20 lakh de passageiros domésticos chegaram em 683 voos, enquanto 4.700 passageiros internacionais chegaram em 27 voos. Isto representa um aumento de 27 por cento nas chegadas domésticas em comparação com o mesmo período de 2023, reforçando o apelo contínuo do estado como um dos principais destinos de férias.

O crescimento das receitas associado a este fluxo de visitantes foi igualmente impressionante. Goa registou um aumento de Rs 75,51 milhões em dezembro de 2024 em comparação com o ano anterior. Durante o período de Abril a Dezembro de 2024, a receita total atingiu INR 4.614,77 milhões, reflectindo um aumento de INR 365,43 milhões em relação ao mesmo período de 2023. Grande parte deste crescimento pode ser atribuído ao turismo, incluindo contribuições de GST e IVA sobre serviços utilizados pelos visitantes.

O Ministro do Turismo, Rohan Khaunte, expressou satisfação com o afluxo de turistas durante a época festiva. “Estamos muito satisfeitos com a afluência de turistas nesta época festiva. O nosso objectivo é continuar a valorizar o turismo em Goa, proporcionando uma experiência segura e enriquecedora a todos os visitantes”, afirmou. O estado está focado em equilibrar o crescimento com práticas sustentáveis ​​através de iniciativas como a “Iniciativa de Turismo Regenerativo”, que promove a restauração dos ecossistemas e o empoderamento da comunidade.