Goa tourism board calls for urgent taxi service reforms

Com os serviços de táxi de Goa mais uma vez ganhando destaque por todos os motivos errados no espaço digital, o conselho de turismo de Goa considerou na terça-feira medidas imediatas para conter operadores desonestos. Os serviços de táxi do estado, há muito uma fonte de frustração para os turistas, são agora vistos como uma séria ameaça à reputação turística de Goa, disseram alguns dos membros do conselho.

Na reunião do conselho, as partes interessadas exigiram que o departamento de transportes aplicasse uma regulamentação rigorosa das tarifas de táxi em aeroportos, estações ferroviárias e terminais de cruzeiros. As propostas incluíam a aplicação de tarifas de táxi, a adopção imediata de serviços baseados em aplicações e um comité conjunto para eliminar a exploração desenfreada dos turistas.

“Para melhorar os serviços de transporte, o conselho propôs tarifas de táxi regulamentadas em aeroportos, estações ferroviárias e terminais de cruzeiros, juntamente com um serviço fácil de usar e preços uniformes. Também foram recomendadas normas mais rígidas para serviços de aluguel de automóveis”, disse o ministro-chefe Pramod Sawant, que presidiu a reunião.

Destacando as crescentes queixas expressas pelos turistas nas plataformas de redes sociais, as partes interessadas propuseram a formação de um comité capacitado para a acção dos táxis para abordar as más práticas desenfreadas no sector. Nos últimos meses, preços, atendimento, motoristas rápidos e mal comportados e opacidade dos preços têm sido criticados na Internet.

“Queremos rever coisas que dizem respeito a Goa. A tecnologia a ser adoptada pelos operadores de táxi foi discutida e agora, nos próximos dias, precisamos de elaborar um plano claro para garantir que o bom turismo seja feito”, disse Khaunte após a reunião do conselho.

A Associação de Viagens e Turismo de Goa (TTAG) afirmou que os sindicatos de táxis em certas partes do estado estão a impedir que autocarros, miniautocarros, táxis GoaMiles e outros forneçam serviços de táxi aos turistas. As partes interessadas da indústria do turismo instaram o governo de Goa a considerar permitir que todas as aplicações agregadoras de táxis começassem a operar em Goa, o que daria um grande impulso ao turismo e traria positividade.

Os hoteleiros afirmaram ainda que a comissão competente para a acção dos táxis deveria ser formada por funcionários dos departamentos de turismo, transportes, receitas, polícia e partes interessadas do turismo. Eles disseram que o comitê deveria ser chefiado pelo DGP.