O sector do turismo de Jan Goa tem um desempenho melhor do que a média nacional, disse o ministro de estado Rohan Khaunte na segunda-feira e sublinhou os esforços do governo do estado para sensibilizar os visitantes sobre a cultura e tradições locais. O Ministro do Turismo discursava num conclave de intervenientes no turismo em Goa.

“Goa tem um desempenho melhor do que a média nacional. Goa tem grande resiliência e adaptabilidade no turismo competitivo e na paisagem”, disse ele aos repórteres, ao mesmo tempo que rejeitou relatos de diminuição do número de turistas em Goa.

Khaunte disse que os destinos turísticos apresentam desafios únicos, apontando para questões levantadas por certos influenciadores nas redes sociais.

“Resumimos todas as questões a levantar na reunião do Conselho de Turismo de Goa presidida pelo CM. Após a reunião, o secretário-chefe irá preparar um plano de acção”, acrescentou.

Khaunte disse que o governo está ciente dos atritos entre a população local e os turistas devido à superlotação nas praias de Baga e Calangute.

“Há questões relacionadas com a gestão de resíduos, transportes públicos e limpeza de praias”, disse.

O Ministro do Turismo referiu-se a relatos de incumprimento da cultura e normas locais em determinadas áreas visitadas por viajantes com orçamento limitado.

“Há algumas reclamações em relação aos táxis, mas gostaríamos de salientar que os taxistas têm sido tradicionalmente os nossos embaixadores na captação de turistas de longa duração que nos visitam todos os anos”, disse.

Khaunte disse que o governo está a fazer esforços para educar os visitantes sobre o respeito pela cultura, tradições e limites locais.

“Como Estado, temos as nossas próprias limitações em termos de política externa. Não podemos comparar-nos com a Tailândia, o Sri Lanka e o Vietname em termos de número de turistas e de turismo a partir de uma perspectiva diferente. Não queremos ser a Tailândia”, afirmou. ele acrescentou.