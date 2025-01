Golden Globes 2025: the winners, the losers, the red carpet

Principais eventos Mostrar apenas eventos importantes Ative o JavaScript para usar este recurso.

VENCEDORA: Jodie Foster (True Detective: Night Country) — atriz em minissérie de televisão, série antológica ou filme para televisão Adriano Horton Fotografia: Daniel Cole/Reuters “A melhor coisa de estar nesta idade e nesta época é ter uma comunidade de todas essas pessoas”, diz Jodie Foster ao receber seu quinto (!) Globo de Ouro pela última temporada de True Detective. Assim como fez no Emmy, Foster dedicou sua vitória, em parte, aos povos indígenas cujas histórias ajudaram o show ambientado no Alasca: “eles mudaram minha vida e, com sorte, mudarão a sua”. Compartilhar

VENCEDOR: Colin Farrell (O Pinguim) – ator masculino em minissérie de televisão, série de antologia ou filme de televisão Adriano Horton Foto: AP O irlandês favorito de todos, Colin Farrell, está charmoso como sempre, destacando os serviços artesanais e outros membros da equipe de The Penguin, da HBO. “Todos vocês sabem que é preciso uma aldeia, seja uma tela pequena ou uma tela grande.” Mas um agradecimento especial à “extraordinária equipe de maquiagem” do programa, que o tornou irreconhecível como o vilão de Gotham, com três horas de próteses por dia. “Acho que a partir de agora serão próteses”, brincou. Compartilhar Atualizado em 21h24 EST

VENCEDOR: Emilia Pérez – filme em língua não inglesa Adriano Horton Fotografia: Jordan Strauss/Invision/AP Parece que pode ser uma grande noite para Emilia Pérez, o gonzo musical/thriller/novela de Jacques Audiard sobre um ex-chefe do cartel mexicano que distorce o gênero. “Obrigado por celebrarem connosco uma certa ideia de fluidez”, afirma o realizador francês através de um tradutor. “Nestes tempos turbulentos, espero que Emilia Pérez seja um farol de luz para aqueles de nós que não temos a sorte de ter entre nossos amigos uma mulher tão poderosa e apaixonada como” a protagonista do filme, Karla Sofía Gascón. Compartilhar

Adriano Horton O principal meio de comunicação do nosso tempo, Pop Crave, publicou o monólogo de abertura completo da apresentadora Nikki Glaser. Sua parte, equilibrando golpes e homenagens, teve reações muito, muito melhores do que a festa assustadora de Jo Koy no ano passado, que pousou como um balão de chumbo na sala e foi ridicularizada. Compartilhar

VENCEDOR: Ali Wong – performance de comédia stand-up Adriano Horton Foto: Caroline Brehman/EPA A veterana de prêmios Ali Wong, vencedora do ano passado de melhor atriz em série limitada por Beef, vence seu último especial pós-divórcio, Single Lady, e destaca sua cidade natal, São Francisco. Azar difícil para a apresentadora Nikki Glaser, que também foi indicada. Compartilhar Atualizado em 21h10 EST

VENCEDOR: Peter Straughan (Conclave) – roteiro do filme Adriano Horton Foto: Caroline Brehman/EPA A primeira vitória desta noite para melhor candidato a drama, Conclave, vai para o roteirista Peter Straughan, que adaptou o romance de aeroporto de Robert Harris em um drama tenso e emocionante sobre pequenos cardeais e fofocas do Vaticano. Compartilhar Atualizado em 21h11 EST

VENCEDOR: Jeremy Allen White (The Bear) – ator masculino em série de televisão – musical ou comédia Adriano Horton Foto: AP Uma surpresa, dada a mudança de opinião sobre O Urso no Emmy e minha expectativa de que Adam Brody em Ninguém Quer Isso encantaria o bloco eleitoral do Globo. Jeremy Allen White não está presente, então a apresentadora Jennifer Coolidge aceita em seu nome. Compartilhar Atualizado em 20h58 EST

VENCEDOR: Tadanobu Asano (Shōgun) – ator coadjuvante na televisão Fotografia: Katie Yu/AP Mais uma vitória está prevista para o programa de televisão que dominará as categorias de drama. “Talvez você não me conheça. “Eu sou um ator japonês”, diz Tadanobu Asano triunfantemente, sob aplausos. Aparentemente ele está com jet lag porque supostamente veio do Japão para este show e retornará ao set imediatamente depois. Mas primeiro: “este é um grande presente para mim”, grita ele, “muito obrigado!” Compartilhar Atualizado em 20h58 EST

VENCEDORA: Jessica Gunning (Baby Reindeer) – atriz coadjuvante de televisão Adriano Horton Fotografia: Daniel Cole/Reuters Jessica Gunning, de Baby Reindeer, conta uma doce história sobre como ela ganhou um hamster de Natal quando tinha oito anos e disse repetidamente, com seu sotaque de Yorkshire: “Não acredito que isso está acontecendo comigo”. A frase se tornou um bordão para seu grande ano desde que o programa da Netflix foi ao ar: “Não acredito que tudo isso está acontecendo comigo”, diz ela. Compartilhar Atualizado em 20h59 EST