Govt asks airlines to maintain reasonable airfares for Prayagraj flights; IndiGo cuts prices 30-50%

Com os passageiros desembolsando as taxas de ar exorbitantes para os vôos de Prayagraj, o Ministério da Aviação Civil solicitou na quarta -feira às companhias aéreas que tenham preços razoáveis ​​de ingressos e as fontes disseram que a maior companhia aérea do país índigo reduziu as taxas para a cidade na cidade variação de 30-50%. O desenvolvimento também ocorreu em um dia em que o ministro do consumidor, Pralhad Joshi, disse que as taxas de ar para os vôos de Prayagraj são “exorbitantes” e pediram à DGCA de vigilância da aviação que tomasse medidas para reduzir os preços.

Após o Kumbh Mela e a demanda de viagem resultante, as taxas de ar aumentaram os vôos para Prayagraj e o Ministério da Aviação Civil pediu às companhias aéreas que racionalizassem os preços dos ingressos.

Na quarta -feira, o Ministro da Aviação Civil, Ram Mohan Naidu, juntamente com o secretário Vualnam, o diretor geral da Diretoria Geral de Aviação Civil) Faiz Ahmed Kidwai, e os altos funcionários se reuniram com representantes das companhias aéreas em relação aos voos de Prayagraj .

Eles revisaram a “adequação da conectividade aérea a Prayagraj em todo o país, mantendo taxas razoáveis ​​durante o período em 144 anos, Maha Kumbh Mahotsav”, disse o ministério em uma publicação X.

Segundo o ministério, foram realizadas reuniões regulares de coordenação para proporcionar uma experiência de viagem perfeita e confortável para milhões de devotos que frequentam a maior reunião religiosa do mundo de 13 a 26 de fevereiro de 2025.

Em uma publicação sobre X, Naidu também disse que se encontrou com representantes das companhias aéreas para revisar a adaptação da conectividade aérea ao país de Prayagraj, enquanto garantiu taxas razoáveis ​​durante Maha Kumbh.

As fontes disseram que o Indigo reduziu as taxas de ar para voos para oraragraj na faixa de 30 a 50.

Não houve comentários da companhia aérea.

As taxas de índigo para voos de Delhi-Proyagraj de fevereiro a 16 agora têm pouco mais de 13.500. Em 31 de janeiro, o preço do ingresso excede Rs 21.200 e o mais baixo é de cerca de Rs 9.000 para 12 de fevereiro, de acordo com seu site.

Atualmente, o Indigo, a maior companhia aérea do país, opera Lucknow, Delhi, Calcutá, Bengaluru e Ahmedabad por Prayagraj.

Um porta -voz da Air India disse que a companhia aérea está aumentando a capacidade de Prayagraj.

“Introduzimos um serviço diário especial de Mumbai em 28 de janeiro e estamos adicionando um segundo serviço diário de Délhi a partir de 1º de fevereiro. A adição desses voos facilitará as viagens mais convenientes para passageiros aéreos que vão ao kumbh com taxas acessíveis”, “, O porta -voz “, o porta -voz”, o porta -voz “, o porta -voz”, o porta -voz “, o porta -voz”, o porta -voz “, o porta -voz”, o porta -voz “, o porta -voz”, o porta -voz “, disse ele em um comunicado.

Os preços dos ingressos aéreos são desregulados no país e não há limite ou piso para as taxas.

No início do dia, Joshi disse que as taxas de ar que são exorbitantes tornaram difícil para as pessoas fazer planos de viagem para participar de Maha Kumbh.

“Levando em conta os juros dos consumidores, escrevemos para @DGCaindia para tomar medidas para reduzir os preços das taxas de ar”, disse ele em uma publicação X.

Não houve comentários imediatos sobre as taxas de ar do voo de Prayagraj da Air India, Akasa Air e SpiceJet.

Na segunda -feira, o Ministério da Aviação Civil disse que estão sendo tomadas medidas para racionalizar as taxas de ar para voos para oraragraj e que a quantidade de voos aumentou para atender à crescente demanda por tráfego.

Atualmente, existem 132 vôos que operam com cerca de 80.000 assentos mensais para Prayagraj de várias cidades indianas. O Prayagraj está conectado diretamente com 17 cidades contra oito em dezembro de 2024.

O ministério, na segunda -feira, disse que o Prayagraj está bem conectado a voos diretos e de conexão que chegam a 26 cidades, incluindo Srinagar e Visakhapatnam.

O Maha Kumbh, que começou em 13 de janeiro, será concluído em 26 de fevereiro.