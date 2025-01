Govt plans 50 new airports and Delhi as a global aviation hub, says Ram Mohan Naidu at WEF

O ministro da Aviação, Ram Mohan Naidu, à margem do Fórum Económico Mundial (WEF) 2025, disse que o governo quer construir mais 50 aeroportos, destacando que a intenção é fazer de Deli um grande centro de aviação internacional.

Em declarações exclusivas à ANI, o Ministro da Aviação afirmou: “Queremos construir mais 50 aeroportos nos próximos 5 anos, por isso estamos a tentar procurar uma parceria internacional para que novas tecnologias e novas formas de serviços de aviação possam também ser trazidas para os nossos países”. país. “.

Ele acrescentou ainda: “Estamos tentando conversar com a operadora da aeronave e também facilitar uma maior rede de trânsito no próprio aeroporto e temos um plano para dentro de dois anos estabelecer Delhi como um importante centro de aviação internacional”.

Ele delineou planos para estabelecer Delhi como um importante centro de aviação dentro de dois anos, dizendo: “Estamos conversando com companhias aéreas, conversando com outros países sobre como podemos apoiar este tipo de centro de aviação, e tem havido muito interesse nisso. ” área também.”

A indústria da aviação da Índia tornou-se o sector que mais cresce na última década, alcançando uma taxa de crescimento anual superior a 10 por cento, disse o Ministro.

Naidu comentou: “Tornamo-nos a terceira maior rede de aviação nacional. Agora o mundo inteiro olha para a Índia para melhorar as suas próprias redes de aviação.”

Acrescentou que o país está focado na expansão do seu ecossistema de aviação, acrescentando mais aeroportos, aumentando a frota de passageiros e respondendo à crescente procura de viagens aéreas.

“Houve muito interesse, muito entusiasmo e há alguns players internacionais que querem vir investir na Índia, especialmente na aviação, porque é um setor em crescimento”, acrescentou.

Indo mais longe, o Ministro da União partilhou o roteiro da Índia para o combustível de aviação sustentável (SAF).

“O combustível de aviação sustentável tem sido o tema da discussão e dissemos em nome da Índia que também estamos comprometidos com esse plano”, disse ele.

A Índia planeia alcançar “uma combinação de 1% em voos internacionais até 2027”, aumentando para “5% até 2030”. A meta inclui a produção de “5 milhões de toneladas de SAF nos próximos anos”, afirmou o Ministro.

Ele acrescentou que a localização estratégica da Índia a torna um candidato ideal para se tornar um importante centro de aviação internacional. “A Índia está numa posição em que pode servir tanto o Oriente como o Ocidente do mundo”, enfatizou Naidu.

Acrescentou que o governo também está a trabalhar para melhorar o modelo falado, envolvendo-se com as partes interessadas nacionais e internacionais. “Também estamos conversando com as companhias aéreas para conseguir mais conexões para aquele local. Mais a nível nacional, está estabelecida toda a transição do modelo hub and spoke. Estamos a falar com “Os outros ministérios envolvidos, como o Ministério do Interior, também estamos a ter em conta todas as sugestões e medidas necessárias que precisam de ser tomadas uma a uma e dentro de dois anos queremos estabelecer o centro em Deli”, Naidu acrescentou.

