Govt plans to develop 36 more tourist sites under a new scheme

É provável que o Centro anuncie um novo esquema de turismo em abril que envolverá o desenvolvimento de 36 destinos por quatro anos em vários estados, disseram funcionários do governo familiarizados com a edição de ET. Os planos acompanham de perto o anúncio orçamentário do desenvolvimento de 50 destinos turísticos em associação com os estados, na tentativa de aumentar ainda mais a indústria do turismo.

Os funcionários disseram que a gerência de destino é a peça -chave para o turismo indiano, e que abrir novos destinos e o desenvolvimento dos existentes é “crítico”, pois a demanda desencadeia, e a oferta não pode acompanhar o ritmo.

Viajar para os principais destinos domésticos também está se tornando mais caro, e o primeiro -ministro Narendra Modi também está falando sobre a abertura de novos destinos e a democratização de viagens, disseram autoridades.

“Estamos vendo algo no ‘Grande Desafio de Gerenciamento de Destino Indiano’. Os estados podem desenvolver destinos nesses projetos ou até escolher novos destinos para os quais terão que pagar os custos”, disse um dos funcionários mencionados acima.

“Pode ser um programa de quatro anos para os estados em que os estados serão solicitados a desenvolver 36 destinos com objetivos anuais de desenvolvimento de destinos nas linhas de gerenciamento de tráfego ou gerenciamento de tráfego, além de uma placa ao vivo como o mecanismo de feedback real de tempo real de viajantes.

O funcionário disse que o Ministério do Turismo está preparando diretrizes para os 50 destinos que serão desenvolvidos em associação com os estados.

Apresentando o orçamento em 1º de fevereiro, o ministro das Finanças, Nirmala Sitharaman, disse que os 50 principais destinos turísticos serão desenvolvidos em associação com os estados por meio de um modo de desafio. A terra para a construção da infraestrutura principal deverá ser dada pelos estados, e os hotéis nesses destinos serão incluídos na lista mestre de infraestrutura harmonizada.

“Neste momento, estamos desenvolvendo as diretrizes e teremos um comitê em que o setor também está lá. Passaremos a melhor parte do ano selecionando os destinos”, disse o funcionário.

“Se um site for proposto, qual é a conectividade lá e o potencial de desenvolvimento; quantos empregos podem criar; qual é o potencial do investimento do setor privado. Os estados devem demonstrar tudo isso em suas propostas, e nós os qualificaremos em sua facilidade para Faça negócios e subsídios e incentivos que eles oferecem “, disse o funcionário. “Também precisamos saltar o setor para ver se esses destinos fazem sentido do ponto de vista do investimento”, acrescentou o funcionário.

Os funcionários descreveram a proposta do governo de desenvolver 50 destinos turísticos como uma iniciativa de boas -vindas, já que o país não tem governança no destino.

“O desafio é que, na Índia, um governo tenha um nível central e estadual. Mas, no destino, nada acontece. Por exemplo, para um destino como Khajuraho, que é aquela agência que olha para Khajuraho de uma perspectiva turística, para dizer: Como garantir que os viajantes obtenham o que estão procurando e as comunidades locais não sejam afetadas “, disse o funcionário.

“Em todo o mundo, a maioria dos destinos prospera devido a associações entre o governo e a indústria e as organizações de marketing de destino. Em alguns dos projetos que foram criados, criamos uma provisão para um destino de organização de gerenciamento”, disse o funcionário “, disse o funcionário.