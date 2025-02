Govt targets one airport in every 150 kms

Em sua política de aviação, o governo do estado pretende construir um aeroporto a uma distância de 150 km para melhorar a conectividade e preencher o turismo religioso.

Informações do repórter Após a reunião do gabinete, o ministro urbano Kailash Vijayvargiya constrói um aeroporto a cada 150 km, um piso de aterrissagem dentro de um raio de 75 km e um heliporto para ter helicópteros de terra a cada 45 km.

O ministro argumentou que o desenvolvimento da aviação civil conectaria os pontos turísticos e facilitaria os movimentos de carga aérea, especialmente para produtos perecíveis, incluindo vegetais e frutas que têm uma grande demanda nos países do Oriente Médio. A política foi enquadrada em coordenação com o esquema de Udan (política nacional de promoção da aviação civil) do governo central.

Além disso, ele explicou: “Somos um estado sem costa, e os portos estão longe. Portanto, o desenvolvimento da aviação civil garantirá que nossos produtos sejam transportados a tempo dos portos. Isso gerará empregos porque se diz que se diz que se diz que se diz que se diz que se diz que se diz que se diz que se diz que se diz que é Quando um trabalho no aeroporto, quatro trabalhos fora do aeroporto são criados.

O gabinete aprovou a política de desenvolvimento do MSME-2025 com um conceito suave que vê sua capacidade na criação de empregos. “Mismas podem dar a contribuição mais importante para a nossa economia”, disse Vijayvargiya. “O governo quer um crescimento industrial equilibrado que cobre todas as regiões. É por isso que a MSME é significativa, especialmente em áreas atrasadas”. O gabinete aprovou a política com uma grande quantidade de POP para a promoção de micro, pequenas e médias indústrias.

Assistência de até 40 % para promoção de investimentos, 48 ​​% de assistência financeira ao SC/ST e unidades de negócios e assistência femininas de até 1,3 milhão de rúpias para a configuração da unidade em blocos de desenvolvimento para trás. Como promoção de exportação, assistência de até 52 % do investimento (assistência máxima de INR 2 milhões de rúpias) na carga para a exportação e assistência de 50 lakh de INR em certificado para exportação será fornecida às MPMEs.

“Se uma unidade média fornecer mais de 100 empregos, o estado administrará 5.000 mil por mês por funcionário por cinco anos”, disse Kailash Vijayvargiya. “E 13.000 assistência INR serão fornecidas para o treinamento de desenvolvimento de habilidades dos trabalhadores. Um pacote de assistência especial será fornecido para as MPME que produzem equipamentos médicos e calçados”, disse ele.

O Conselho de Ministros também aprovou o esquema de política e implementação da start-up de Madhya Pradesh para incentivar novas empresas no estado. “Atualmente, existem cerca de 5.000 novas empresas no estado que o governo deseja dobrar 10.000 nos próximos cinco anos”, disse Vijayvargiya. De acordo com a política, foi concedida a disposição de instalações financeiras e não financeiras para novas empresas e incubadoras. Um mega centro de incubação será desenvolvido e operado em um local adequado do estado, estabelecido sob a associação público-privada do PPP com as principais instituições nacionais e internacionais, e seus centros de satélite também serão estabelecidos em outras partes do estado.

A aprovação foi dada para implementar a “política do município integrado 2025”. O ministro da Administração Urbana explicou: “Até agora, os construtores e colonizadores construíram municípios. Agora qualquer pessoa, incluindo um grupo de agricultores, pode construir a sua própria”.