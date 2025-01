Govt to build ropeway connectivity at 18 prime religious sites, including Amarnath and Sabarimala

Uma atribuição de ₹ 126,58 milhões de rúpias para o desenvolvimento, operação e manutenção de um passo do estacionamento da SDA (perto do parque Zabarwan) ao templo de Shankarachrya foi aprovado. . “/>

Em breve, alguns dos famosos locais religiosos e destinos turísticos terão conectividade de corda para a conveniência de viajantes e devotos, igualmente. Em uma atualização recente, o governo indiano anunciou planos para estabelecer a conectividade da corda em 18 importantes destinos religiosos e turísticos em toda a Índia. O templo de Aminath é o foco principal.

O governo procurou propostas de consultores para preparar projetos detalhados de projetos (DPRs) para esses desenvolvimentos. Essa iniciativa visa melhorar a acessibilidade e fornecer uma opção de viagem mais conveniente para os visitantes desses sites venerados.

Mais sobre o projeto Amarnath



Entre os projetos propostos, a corda que conecta o Santuário de Amarnath com Baltal se destaca como a maior. Alongando mais de 11,6 quilômetros, este projeto oferecerá uma alternativa lucrativa para os peregrinos que atualmente precisam percorrer longas distâncias ou usar serviços caros de helicóptero durante o Yatra anual de dois meses. A corda reduzirá significativamente o tempo de viagem e a tensão física, o que facilita os devotos para visitar o santuário.

Outros projetos importantes nesse esquema incluem a corda do templo Sabarimala em Kerala. Com uma extensão de 2,62 quilômetros, essa corda eliminará a subida extenuante de duas horas de Pamba, uma das partes mais desafiadoras da peregrinação. Espera -se que a carga de devotos alivie, especialmente aqueles com habilidades físicas limitadas.

Além disso, o templo Pluvathamalai de Tamil Nadu, conhecido por sua importância cultural e religiosa na mitologia hindu, também se beneficiará de um projeto de string. Os 3,21 quilômetros propostos fornecerão acesso mais fácil a esse destino popular, o que o torna mais acessível a uma ampla gama de peregrinos e turistas.

Essa iniciativa não se limita apenas a locais religiosos; Vários destinos turísticos populares em toda a Índia também serão incluídos no plano de conectividade da corda. Espera -se que o desenvolvimento de tais projetos impulsione o turismo nessas regiões, oferecendo uma maneira única e pitoresca de explorar alguns dos lugares mais emblemáticos da Índia.

O plano do governo de implementar cordas nesses sites reflete um esforço mais amplo para melhorar a infraestrutura e melhorar a experiência geral dos visitantes. Ao reduzir a tensão física e fornecer uma opção de viagem acessível e eficiente, espera -se que as cordas tornem esses destinos mais acessíveis e atraentes, tanto para peregrinos quanto turistas.