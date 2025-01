Govt to make it mandatory for domestic airlines to share weather data with IMD: Official

O governo planeia forçar as companhias aéreas nacionais a partilhar com o gabinete meteorológico dados meteorológicos captados pelos aviões durante as descolagens e aterragens, o que poderia levar a previsões significativamente melhores. Atualmente, o Departamento Meteorológico da Índia (IMD) lança balões meteorológicos de 50 a 60 estações para recolher dados críticos sobre temperatura, humidade e velocidade do vento em várias altitudes, que são dados cruciais para modelos de previsão meteorológica.

Estes inputs poderão aumentar exponencialmente à medida que o país regista mais de 6.000 descolagens e aterragens de companhias aéreas nacionais em vários aeroportos todos os dias.

M Ravichandran, secretário do Ministério de Ciências da Terra da União, disse ao PTI que seu ministério estava em negociações com o Ministério da Aviação Civil sobre o assunto e que o fornecimento de dados meteorológicos seria “obrigatório para as companhias aéreas domésticas dentro de um ano”.

“Tem que ser obrigatório… Não só será muito útil para operações aéreas, mas também para previsões meteorológicas em todos os lugares”, disse ele.

Ravichandran disse que as previsões meteorológicas dependem em grande parte do número de observações coletadas. Disse que com a construção de novos aeroportos em diferentes partes do país, o Met Office poderá ter acesso a dados de uma região geográfica mais ampla, levando a previsões mais localizadas.

“Quanto mais observações tivermos, melhores poderão ser nossas previsões. É semelhante a uma pesquisa de saída: se você coletar dados de mais lugares, terá uma imagem mais clara. Da mesma forma, nosso objetivo é coletar informações sobre temperatura ., umidade e vento sempre que possível”, disse ele.

As observações meteorológicas verticais (obtidas a partir de aviões e balões meteorológicos) são mais importantes do que as observações terrestres porque fornecem uma imagem completa da atmosfera, e não apenas do que está a acontecer na superfície, disse Ravichandran.

Sistemas climáticos como tempestades se formam e evoluem na atmosfera, onde a temperatura, a umidade e as condições do vento em diferentes altitudes desempenham um papel fundamental, disse ele.

Os aviões também registram dados meteorológicos durante decolagens e pousos. Esses dados são transmitidos ao solo em tempo real e integrados em modelos de previsão. Ao contrário do número limitado de balões meteorológicos, milhares de aviões podem transmitir dados.

Ravichandran disse que todas as aeronaves que operam em rotas internacionais forneceram dados meteorológicos porque isso é exigido por lei.

No entanto, nem todas as companhias aéreas nacionais fazem isso porque não é obrigatório para elas. Ele disse que muitos países forçaram suas companhias aéreas a fornecer esses dados e a Índia precisava de um mecanismo semelhante.

“Os aviões já estão coletando os dados. Seria outra coisa se não o fizessem”, disse ele.

“A conectividade aérea está a aumentar tremendamente na Índia, com cada estado a ter 10 a 15 aeroportos. A nossa capacidade de previsão melhorará significativamente se todas as companhias aéreas nacionais começarem a fornecer estes dados cruciais”, acrescentou.

As aeronaves fornecem observações meteorológicas usando sensores e instrumentos montados em aeronaves, que normalmente fazem parte de sistemas de bordo chamados coletivamente de Retransmissão de Dados Meteorológicos de Aeronaves (AMDAR) ou outros sistemas avançados.

Uma grande vantagem da recolha de dados meteorológicos de aeronaves é a sua capacidade de fornecer informações de regiões onde os balões meteorológicos raramente ou nunca são lançados, como sobre os oceanos ou em áreas remotas. Fundado em 1875, o IMD completará 150 anos no dia 15 de janeiro.