Um recorde de 2,36 milhões de turistas visitaram Jammu e Caxemira de 2024 a novembro, disse o vice-governador Manoj Sinha no domingo, afirmando que o governo está trabalhando para garantir financiamento multilateral para desenvolver destinos turísticos alternativos em todo o Território da União. Dirigindo-se à função principal do Dia da República depois de desfraldar o tricolor e inspecionar o desfile no Estádio Maulana Azad, Sinha disse que Jammu e Caxemira são um destino turístico para todos os climas, oferecendo uma ampla gama de experiências que se adaptam a todos os tipos de viajantes.

“Em linha com a nossa visão de distribuir o tráfego turístico de forma mais uniforme em toda a região e garantir o crescimento sustentável do turismo, o governo está a trabalhar para garantir financiamento multilateral no âmbito da iniciativa de Promoção Sustentável de Destinos Alternativos Emergentes (SPREAD) para desenvolver destinos turísticos em JK, aderindo às padrões internacionais e aliviar a pressão sobre os nossos lugares mais populares”, disse Sinha.

Ele disse que um dos marcos mais emocionantes em nossa jornada turística foi o lançamento bem-sucedido da primeira edição da ‘Maratona de Caxemira’, realizada em 20 de outubro do ano passado.

“Com mais de 1.800 corredores de todo o mundo, o evento colocou firmemente Jammu e Caxemira no mapa das maratonas internacionais”, disse ele, acrescentando que JK testemunhou um recorde de 2,36 milhões de visitas turísticas até novembro do ano passado.

“O setor do turismo tem potencial para transformar toda a nossa economia, pois desempenha um papel vital na geração de empregos e no impulso aos negócios locais. A Gôndola Gulmarg recebeu 7,68 lakh de turistas e obteve uma receita de 103 milhões de rúpias durante 2024”, disse ele.

Para aproveitar ainda mais este impulso e melhorar a experiência turística, ele disse que vários projetos importantes estão em andamento.

O Tenente Governador disse que um parque aquático de última geração está sendo construído em Dwara Village, perto do campo de golfe Sidhra, em Jammu, no modo Parceria Público-Privada (PPP), enquanto Basohli, no distrito de Kathua, também está sendo desenvolvido como um ponto de referência para aventura. turismo.

Durante a reunião, o vice-governador de Jammu e Caxemira, Manoj Sinha, realizou uma revisão abrangente das várias obras em andamento para transformar o Complexo Mubarak Mandi em uma grande atração turística em Jammu.

Um projeto de elevador vertical está sendo instalado para conectar Peerkho ao Complexo Mubarak Mandi na cidade de Jammu, melhorando a acessibilidade e facilitando a visita dos turistas a este local histórico, disse ele. “A nossa infra-estrutura para desportos de inverno também registou melhorias significativas. Os teleféricos estão agora operacionais em Sonamarg e Gulmarg (na Caxemira), dois dos nossos principais destinos para desportos de inverno”, disse ele.

O Tenente Governador disse que o Museu de Arte Dogra no Complexo Patrimonial Mubarak Mandi está em fase final de conclusão, aumentando a oferta cultural da região. Ele disse que a segunda fase do Zoológico de Jambu em Jammu está em andamento e terá mais recintos que enriquecerão a experiência da vida selvagem para os visitantes.