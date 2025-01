Grieving killer whale who carried calf’s body spotted again with dead baby

Uma orca aparentemente em luto que nadou mais de 1.600 quilômetros carregando o corpo de seu recém-nascido morto perdeu outro filhote e está novamente carregando o corpo, uma perda “devastadora” para a população doente, dizem os pesquisadores.

O Centro de Pesquisa de Baleias, com sede no estado de Washington, disse que a orca, conhecida como Tahlequah ou J35, foi vista na área de Puget Sound com seu filhote falecido.

Tahlequah é um membro da população de baleias assassinas residente no sul, criticamente ameaçada. um ecótipo que os especialistas temem Está em vias de ser extirpado da costa do Pacífico.

A baleia já ganhou as manchetes em 2018, quando empurrou o corpo da sua cria através do Mar Salish durante 17 dias, num aparente ato de luto. Ela agora perdeu dois de seus descendentes documentados, ambos do sexo feminino. Seu primeiro filhote nasceu há 14 anos e ainda está vivo. O terceiro nasceu em 2020 e também está saudável.

Os pesquisadores inicialmente estavam otimistas em relação ao novo bezerro de Tahlequah, conhecido como J61, mas logo suspeitaram que o recém-nascido sofria de problemas de saúde. “O início da vida é sempre perigoso para os bezerros novos, com uma taxa de mortalidade muito elevada no primeiro ano. “J35 é uma mãe experiente e esperamos que ela consiga manter J61 viva durante estes primeiros dias difíceis”, escreveu o centro em 23 de dezembro.

A morte repentina deixou a equipe “profundamente entristecida”.

“A morte de qualquer bezerro no [endangered southern resident population] É uma perda tremenda, mas a morte de J61 é particularmente devastadora, não só porque ela era uma mulher, que um dia poderia ter liderado a sua própria linhagem matricial, mas também dada a história da sua mãe J35, que já perdeu duas em cada quatro documentadas. bezerros, ambos fêmeas”, escreveu o centro.

J35 com seu primeiro filhote que faleceu em 2018. Fotografia: Centro de Pesquisa de Baleias

No entanto, a descoberta de um novo bezerro, J62, resultou em “um dia de altos e baixos extremos”.

Especialistas dizem que a situação das baleias assassinas residentes no sul, criticamente ameaçadas, reflete um ecossistema em crise, embora ainda haja debate sobre a melhor forma de mitigar o iminente colapso populacional.

Nos últimos meses, grupos conservacionistas apelaram ao Ministro do Ambiente do Canadá para emitir uma ordem de emergência, uma ferramenta legal raramente utilizada, mas poderosa, para proteger uma espécie à beira da extirpação.

Os poderes só foram usados ​​​​duas vezes antes: uma vez para salvar a perdiz-sálvia em Alberta e mais tarde para a proteção do sapo do coro ocidental em Quebec.

Uma avaliação recente de vários ramos do governo federal concluiu que a população caiu para 73, número confirmado pelo Whale Research Center. Acredita-se que existam apenas 23 fêmeas reprodutoras.