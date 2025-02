A GRN, uma provedora líder de serviços de viagem, anunciou uma iniciativa integral de mudança de marca, apresentando um conjunto de recursos aprimorados e novas plataformas projetadas para melhorar suas ofertas no ecossistema de viagens. A GRN analisou completamente sua plataforma principal, Grnconnect. Esta atualização se concentra em tornar a plataforma mais fácil e agradável de usar. Inclui melhores painéis, mais opções de pagamento e ajuda disponível.

O GRN também se associou ao EURAIL e adicionou apoio em espanhol. Os aplicativos móveis chegarão em breve. Isso torna a reserva de viagem mais fácil e mais conveniente para todos.

A mudança de imagem do Grnconnect é um grande problema. A empresa queria criar uma experiência mais suave. A nova interface é mais limpa e mais fácil de navegar. Isso simplifica o planejamento de usuários e as viagens de reserva. Os painéis são mais poderosos. Isso fornece aos usuários mais controle e informações. Pense nisso como um centro de controle personalizado para seus planos de viagem.

O GRN sabe que as pessoas pagam de maneiras diferentes ao redor do mundo. É por isso que eles adicionaram várias opções de pagamento. Isso significa mais flexibilidade e conveniência para os usuários em todo o mundo. Não importa onde você está, você encontrará uma maneira de pagar para trabalhar para você. Precisar de ajuda? Grnconnect agora tem suporte real. A ajuda está disponível em diferentes canais quando você precisar.

Uma das novas características mais emocionantes é a integração do Eurail. A Eurail é a maior rede ferroviária da Europa. Agora, os usuários do GRNConnect podem acessar e reservar passes de eurail facilmente. Isso abre um mundo de possibilidades de viagens de trem na Europa. Além disso, a plataforma agora fala espanhol! Este é apenas o começo do suporte multilíngue GRN. Eles planejam adicionar mais idiomas em breve.

O que se segue? O GRN está trabalhando em aplicativos móveis. Esses aplicativos permitirão que você gerencie sua viagem no seu telefone. Você pode reservar, mudar de planos e acessar suporte em tempo real. Imagine gerenciar toda a sua aventura européia da palma da sua mão. Esse recurso chegará em breve. O GRN se compromete a facilitar as viagens a todos. Esta atualização é uma ótima etapa nessa direção. Eles estão ouvindo usuários e melhorando constantemente sua plataforma.

O GRN acredita que a viagem deve ser agradável e sem estresse. Esta última atualização do grnconnect tem como objetivo fazer exatamente isso. De painéis aprimorados a novas opções de pagamento, cada alteração é projetada com o usuário em mente. A associação com Eurail e a adição de apoio espanhol demonstram o compromisso da GRN com um público global. E com aplicativos móveis no horizonte, o futuro do planejamento de viagens parece mais brilhante do que nunca. Esta atualização torna o planejamento da sua próxima aventura mais simples e conveniente.

Lançamento de Greexperts

A GRN também lançou uma nova plataforma de aprendizado dedicada à educação e empoderamento no setor de viagens. A plataforma chamada GrNexperts é uma plataforma de aprendizado inovadora adaptada para estudantes, profissionais de viagens e empreendedores. Oferece cursos, idéias do setor e oportunidades de desenvolvimento profissional, com o objetivo de melhorar e capacitar usuários.

A empresa também introduziu o ‘GRNDMC’, que oferece serviços de gerenciamento de destino adaptados para atender a diversas necessidades de viajantes em diferentes destino. Atualmente, o GRNDMC oferece serviços para vários destinos por meio de sua rede na Índia, Dubai, Egito e Estados Unidos.

Compartilhando seus pensamentos sobre a mudança de marca, Deepak Narula, diretor -gerente da GRN, compartilhou sua emoção e disse: “Essa transformação reflete nossa visão de manter a vanguarda -ao inovar e fornecer continuamente as melhores soluções para nossos clientes e parceiros. O novo Grnconnect, juntamente com o GRNEXPERTS, destaca nosso compromisso de treinar a comunidade de viagens globais com ferramentas e oportunidades de Avant -Garde.

Ele acrescentou que o Grnexperts está pronto para se tornar uma mudança de jogo no setor de viagens, promovendo o crescimento e o aprendizado da mesma forma que entusiastas e profissionais.