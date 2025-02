Gujarat Budget: INR 50 crore allocated for tourism development in Surat Economic Region

Vejo uma estrada moderna e um trem de alta velocidade que atravessa a vibrante paisagem do sul de Gujarat, que se mistura sem problemas com as casas tradicionais e o sopé de Sahyadri. “/>

Para desenvolver uma infraestrutura mundial de classe no sul de Gujarat como parte da Região Econômica da Suruta (SER), o ministro das Finanças, Kanu Desai, em seu discurso orçamentário, disse na quinta -feira que 56 projetos foram concebidos. Eles pretendem aumentar a indústria, o turismo, as estradas e a infraestrutura nos seis distritos de Surat, Bharuch, Valsad, Navari, Tapi e Dang.

Foram atribuídos 50 milhões de rúpias para hotéis e resorts de praia, circuito Parsi, turismo de cruzeiro, hotéis de praia, parques temáticos e ecoturismo na região econômica de Surat.

Instalações como a Ahmedabad Medication estão sendo criadas em Gandhinagar, Vadodara, Surat e Rajkot. O governo quase concluiu o desenvolvimento dessas instalações. Uma disposição para INR 231 milhões de rúpias para serviços cardíacos, rins e urologia nos serviços de Surrat, câncer e cardíaca em Rajkot e serviços de coração, renal e urologia foi feito em Bhavnagar.

Uma provisão de 44 milhões de rupias é feita para desenvolver departamentos de ginecologia e pediátrica, incluindo UTIs neonatais associados, UTIs obstétricas, Ginecologia na UTI e os departamentos de cirurgia pediátrica em Surrat e Vadodara. Também foi anunciada uma disposição de INR 41 milhões de rúpias para albergues de meninas em universidades de enfermagem em Surat e Jamnagar.

A FM fez uma disposição de INR 100 milhões de rúpias para o Programa de Ar Limpo do Estado para Jamnagar, Junagadh, Bhavnagar, Gandhinagar e Bharuch-Aandashwar, juntamente com o programa de ar limpo existente em Ahmedabad, Surat, Vadodara e Rajkot.

Sobre o assunto relacionado às indústrias no sul de Gujarat, uma provisão de INR 785 milhões de rúpias para projetos em águas profundas em Ankleshwar, Sarigam, Vapi e Surat foram feitas, bem como para novos projetos em Ahmedabad, Jambusar e Saykha.

Abordando que 55 % do trabalho no projeto Rail de Surat Metro foi concluído, o Ministro das Finanças anunciou uma alocação de 2.730 milhões de rupias de INR para o metrô de Surat e o metrô de Ahmedabad-Gandhinagar. “A disposição é realizada para garantir que os cidadãos possam acessar os serviços de transporte público da ferrovia rápida, confiável e moderna”, acrescentou Desa.

Para corredores de alta velocidade que têm tráfego intenso, 278 milhões de rúpias para Surreat-Sachin-Navari, Ahmedabad-Dakor, Vadodara-Ektanagar, Rajkot-Bhavnagar, Mehsana-Palanpur e Ankleshwar-rrajpipla foram expostos. Para o centro de transporte multimodal, foram propostos 185 milhões de rúpias.

A FM anunciou que a expansão do aeroporto de Cerrerat será realizada em colaboração com o centro. Uma alocação de INR 210 milhões de rúpias para a expansão da Surata, Vadodara, Bhavnagar e Porbandar, juntamente com o desenvolvimento de um aeroporto verde de Campo em Dahod.

A FM anunciou a criação de laboratórios modernos para experimentar alimentos e drogas em Valsad, juntamente com novos centros em Ahmedabad-Gandhinagar, Junagadh e Mehsana. Para laboratórios, foram atribuídos 28 milhões de rúpias de INR. Uma disposição de 198 milhões de rúpias foi feita para fortalecer as instalações de tratamento do câncer. O governo fez uma disposição de 528 milhões de rúpias para a melhoria e fortalecimento de 63 estradas que conectam áreas industriais e pedreiras no estado, incluindo partes do distrito de Valsad.

O governo anunciou em 300 milhões de rúpias para os tubos de abastecimento de água bruta em Navari com base no PPP em colaboração com o Ministério Têxtil da União sob o PM Mitra Park. Foi feita uma disposição de INR 330 milhões de rúpias para a eliminação de resíduos sólidos e porta a porta e a limpeza do espaço público em 371 aldeias em 11 talukas de sete distritos sob o Nirmal Gujarat 2.0.