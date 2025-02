Gujarat to build tented city with INR 3295.76 crore tourism plan

Na tentativa de promover o turismo, o governo da Índia aprovou 40 projetos de desenvolvimento de turismo em 23 estados sob a ‘assistência especial aos estados para investimento de capital (SASCI) – Desenvolvimento de centros turísticos icônicos para esquema de escala global’. Com um orçamento total de INR 3295,76 milhões de rúpias para o exercício de 2024-25, esses projetos visam transformar destinos turísticos icônicos, melhorar sua marca e promovê-los em todo o mundo. A iniciativa busca melhorar a infraestrutura turística da Índia e atrair visitantes internacionais, melhorando as instalações e serviços em locais de turismo.



Entre os projetos aprovados, dois fundos importantes foram concedidos em Gujarat. Isso inclui um destino de ecoturismo em Kerly (Mokarsagar) em Porbandar, que foi atribuído em 99,50 milhões de rúpias, e uma cidade de tendas e um centro de convenções em Dhordo, com um apoio financeiro de INR 51,56 milhões de rúpias. Espera -se que esses projetos promovam a atração turística de Gujarat, atraindo viajantes nacionais e internacionais para os destinos turísticos populares do estado.



O Ministério do Turismo estabeleceu diretrizes detalhadas para ajudar os governos estaduais a apresentar suas propostas para o esquema SASCI. Os projetos foram avaliados com base em vários critérios importantes para garantir sua viabilidade e sucesso a longo prazo. Alguns dos fatores críticos considerados durante o processo de avaliação incluem conectividade a locais turísticos, ecossistema e instalações turísticas existentes, capacidade de carga e sustentabilidade dos desenvolvimentos propostos. Planos de gerenciamento e operação de longo prazo, bem como estratégias de marketing turísticas, também foram os principais componentes da avaliação. O objetivo desses projetos é elevar a infraestrutura turística da Índia a um padrão global, garantindo que os destinos mais emblemáticos do país não sejam apenas acessíveis, mas também ofereçam experiências mundiais de classe para os visitantes. Ao se concentrar em melhorias de infraestrutura e marketing, esses projetos visam fazer Gujarat, juntamente com outros estados, se beneficiam da iniciativa, mais atraente para turistas em todo o mundo.

O financiamento fornecido através do esquema SASCI será um passo significativo para realizar essa visão, ajudando essas regiões a alcançar um maior reconhecimento internacional e promover as economias locais, promovendo o crescimento do turismo sustentável.

Com isso, Gujarat espera aumentar o turismo na região!